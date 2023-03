El cambio de pelaje en las mascotas y cómo minimizar sus efectos en casa Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 15:44 h (CET) Todos los dueños de mascotas han experimentado el cambio de pelaje al menos una vez. Esto ocurre por varias razones, desde la época del año hasta la edad, la temperatura o el estrés. Sin embargo, el cambio de pelaje en las mascotas es una situación que puede tener efectos negativos en casa y ser un dolor de cabeza para los dueños. Si bien es inevitable y necesario para la mascota, hay maneras en las que se pueden minimizar los efectos en el hogar, y productos que ayudarán a disminuir el impacto de esta situación.

Caída de pelo en los perros y gatos, ¿qué es exactamente y por qué ocurre? El cambio de pelaje en las mascotas es un proceso natural que ocurre varias veces al año. Durante este proceso, las mascotas pierden el pelo viejo y lo reemplazan con un nuevo pelaje. El cambio de pelaje puede ser más pronunciado en algunas mascotas que en otras, y puede ser más evidente en algunos momentos del año que en otros. Sin embargo, la muda de pelo no solo es un proceso físico, también es un proceso mental y emocional para las mascotas.

Durante el cambio de pelaje, la mascota puede desarrollar comportamientos inusuales. Esto se debe al efecto de una gran cantidad de hormonas que ayudan a regular el cambio de pelaje. Por ejemplo, las mascotas pueden sentirse nerviosas, ansiosas o agresivas durante la muda. Además, algunas mascotas tienen dificultades para eliminar la cantidad adecuada de pelo viejo, lo que puede causar problemas como molestias en la piel y picazón. Los cambios de pelaje en las mascotas son un fenómeno natural que se produce cuando el clima cambia. Durante la primavera y el otoño, las temperaturas suelen bajar y los días se acortan, lo que hace que las capas internas de la piel se contraigan y provoquen que el pelo se caiga.

A medida que las mascotas van perdiendo el pelo, comienzan a producir más aceite en la piel para mantenerse calientes, lo que puede causar problemas de salud si no se controla. Es relevante comprender qué es exactamente la caída de pelo en los animales y por qué ocurre para poder ayudar a la mascota a pasar por el proceso con éxito y sin quebraderos de cabeza en casa. Si una mascota está experimentando una caída excesiva de pelo, se debe hablar con un veterinario para obtener consejos sobre cómo mejorar la salud de la mascota durante este tiempo.

¿Cuáles son los efectos del cambio de pelaje en las mascotas? El cambio de pelaje en las mascotas es un proceso natural y absolutamente normal. Les prepara para el frío o para el calor. Sin embargo, en ocasiones la caída de pelo ocurre todo el año. Esto se puede deber a varias causas que deben ser consultadas con el veterinario, pero tendrán que ver con la salud de la mascota o la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la casa. Si en invierno, la mascota pasa largas temporadas dentro de casa y otras fuera, la muda será continua.

Por razones obvias, el cambio de pelaje en las mascotas puede tener efectos negativos en casa y va a requerir más limpieza y mantenimiento para eliminar todos los pelos. Recuerda que todo esto es un proceso natural que ocurre varias veces al año. A medida que la temperatura cambia, las mascotas comienzan a perder su pelo para adaptarse a la nueva temporada. Si bien este proceso es normal, puede causar problemas para algunos propietarios. Aquí hay algunos efectos del cambio de pelaje en las mascotas y consejos para minimizar sus efectos en casa.

Exceso de pelo Como resultado del cambio de pelaje, es probable que las mascotas pierdan más pelo de lo habitual. Es normal que moleste la situación, especialmente si el animal está dentro de la casa. Para minimizar el exceso de pelo, es recomendable hacer un baño extra durante el cambio de pelaje y pasar el aspirador con frecuencia. También es muy aconsejable cepillar al perro o gato una vez al día con una carda o cepillo especializado para arrastrar el pelo muerto.

Piel seca y escamosa Otro efecto común del cambio de pelaje es la piel seca y escamosa. Esto se debe a que el pelo extra se lleva consigo parte de los aceites naturales de la piel. Para reducir estos efectos, es importante dar un masaje con un aceite especial para mascotas y usar champús que contengan aceites hidratantes.

Cambios en el comportamiento Un cambio repentino en el patrón de pelaje o cantidad de pelo también puede provocar cierta ansiedad o inseguridad en las mascotas. Esto puede manifestarse como comportamientos inusuales, como ladrar sin motivo o morder objetos. Es importante ofrecerles más atención y cariño durante este período para mantenerlos calmados.

¿Cómo minimizar los efectos del cambio de pelaje en las mascotas? Durante la muda de pelaje es normal que las mascotas tengan más dificultades para mantener el pelo limpio y libre de nudos. Aquí hay algunos consejos para minimizar los efectos del cambio de pelaje en las mascotas.

En primer lugar, es importante cepillar a la mascota con frecuencia. Esto ayudará a desenredar el pelo y eliminar la suciedad acumulada. También es útil para distribuir el aceite natural del cuero cabelludo, que protege el pelo y lo mantiene sano. En segundo término, es fundamental escoger bien el cepillo de acuerdo a la raza del perro, pues todas las razas tienen sus propias peculiaridades, ¡no es lo mismo la caída de pelo en un labrador que en un afgano!

Del mismo modo, es crucial darle un baño a la mascota con un champú suave al menos una vez por semana. En este sentido, es esencial asegurarse de enjuagar bien el champú para evitar irritación en la piel.

A su vez, puede ser necesario bañar a la mascota con mayor frecuencia durante el cambio de pelaje, pero no se debe hacer demasiado, ya que esto puede dañar su pelo y su piel, todo en exceso es contraproducente. Si un dueño nota que el pelo de su mascota se está volviendo demasiado áspero o seco, se debe usar un acondicionador para mascotas para mantenerlo suave y brillante, y oralmente, suplementar con un aceite rico en Omega 3 para que tenga el pelo sedoso, suave y brillante. Si una mascota tiene alergias al polen o caspa, es indispensable asegurarse de lavarlo con un champú específico. Esto ayudará a reducir los síntomas alérgicos.

En el caso de que la mascota tenga una reducción significativa en su pelaje, es importante acudir al veterinario para descartar posibles problemas médicos. Esto ayudará al animal a pasar por la muda correctamente manteniendo su salud óptima.

¿Por qué el Omega 3 es tan importante en las mascotas para la muda de pelo? Los productos como el aceite de salmón, pescado o krill contienen ácidos grasos Omega 3 que tienen un impacto positivo en el organismo del animal. Los ácidos grasos son ideales para tratar los problemas relacionados con la piel de los perros, especialmente cuando sufren alergias o inflamaciones. Esto provoca una reducción en la irritación y posterior rascado.

La marca Beslan Healthy Pets recomienda su aceite de salmón, por supuesto rico en Omega 3, para mantener saludable el pelaje de la mascota y prevenir problemas de piel. Con el uso del Omega 3 es posible ayudar a mejorar la calidad de la muda, permitiendo que los pelos caigan con mayor facilidad y ayudando así a prevenir problemas de salud relacionados con alergias o inflamaciones. Además, beneficia el sistema inmune y reduce el estrés en el animal. En el momento de alimentar a un perro o gato, no se debe cometer el error de ofrecerles sobras de la comida o pienso barato que contenga trigo, un grano difícilmente digerible.

En Beslan Healthy Pets siempre recomiendan escoger pienso de buena calidad con arroz integral o avena para mejorar el sistema digestivo del animal, productos premium que incluyan ácidos grasos Omega 3 para ayudar a mantener el pelaje y la piel en óptimas condiciones. Existen también suplementos alimenticios como el Healthy Complex que ayudará a la mascota a estar fuerte, sana, bien nutrida y feliz.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El experto mundial de Ciberinteligencia como profesor destacado en la Universidad Autónoma de Chile y de Latinoamérica, Mikel Rufián ¿Cuáles son los beneficios del alquiler de despachos en Madrid?, por Office Madrid ¿Es posible cancelar antecedentes penales del pasado? La seguridad informática es vital para las empresas del siglo XXI, por Informática Sevilla Personal branding, una de las estrategias más efectivas para el éxito de un negocio