El mantenimiento de tejados es una necesidad para todas las viviendas, por HNOS. GONZÁLEZ Comunicae viernes, 10 de marzo de 2023, 13:28 h (CET) El mantenimiento de tejados es crucial para preservar la integridad estructural de una vivienda El tejado es la primera línea de defensa contra los elementos externos, como la lluvia, el viento, la nieve y el sol. Sin un mantenimiento adecuado, un tejado puede sufrir daños graves que pueden ser costosos de reparar y pueden poner en riesgo la seguridad de los residentes.

El mantenimiento regular del tejado incluye la limpieza de canalones, la inspección de tejas o paneles sueltos, la comprobación del estado de las juntas y sellados, la detección temprana de signos de humedad o filtraciones. También es importante prestar atención a la antigüedad del tejado y considerar la sustitución cuando sea necesario.

Según, Hnos. González, expertos en reparación de tejados en Segovia, el mantenimiento preventivo regular del tejado no solo ayuda a evitar caras reparaciones, sino que también ayuda a prolongar la vida útil del tejado y a prevenir problemas de humedad y moho en el interior de la vivienda.

Por lo tanto, es esencial incluir el mantenimiento del tejado en cualquier plan de mantenimiento del hogar.

¿Por qué y con qué frecuencia es necesario el mantenimiento de tejado?

Una vez dañado el tejado, la vivienda queda expuesta a las inclemencias de clima sin tener ningún tipo de protección y esto afecta a la estructura del edificio.

Por lo tanto, cualquier tipo de mantenimiento ayudará a preservar su propiedad y, potencialmente, le ahorrará costes aún mayores a largo plazo derivados de daños consecuentes o trabajos de reparación.

Inspecciones periódicas

Las inspecciones periódicas del tejado son una parte importante del mantenimiento preventivo. Es recomendable realizar inspecciones del tejado al menos dos veces al año, en la primavera y el otoño, para detectar cualquier problema potencial antes de que se convierta en un problema mayor.

Durante la inspección del tejado, es importante comprobar el estado de las tejas, paneles, juntas, sellados y canalones. Es posible buscar signos de desgaste, daños o roturas en las tejas, especialmente después de una tormenta. También es necesario verificar si las juntas y los sellados están en buen estado, si hay signos de desgaste o corrosión en los canalones.

Además, es importante comprobar si hay signos de humedad o filtraciones en el interior de la vivienda, como manchas de agua en el techo o en las paredes. Estos pueden ser signos de problemas en el tejado que necesitan ser abordados de inmediato.

Si nota cualquier problema durante la inspección del tejado, es recomendable recurrir a una empresa de reparación de tejados para realizar una evaluación y las reparaciones pertinentes.

Las reparaciones oportuna y adecuada de cualquier problema pueden evitar mayores daños y ahorrarle dinero a largo plazo.

Lista de comprobación para el mantenimiento del tejado

El mantenimiento del tejado se basa en la inspección donde se busca de daños y la reparación de cualquier defecto. Pero, ¿qué implica esto exactamente? Durante el mantenimiento profesional se comprueban específicamente los siguientes puntos:

Comprobación general: Todo mantenimiento de tejados comienza con una comprobación general del tejado. Aquí se evalúa el estado real del tejado.

Todo mantenimiento de tejados comienza con una comprobación general del tejado. Aquí se evalúa el estado real del tejado. Tejas: En un tejado inclinado, las tejas son un posible punto débil. Por lo tanto, hay que revisar la cubierta de un tejado inclinado. Si se descubren defectos en la cubierta, deben sustituirse las tejas dañadas.

En un tejado inclinado, las tejas son un posible punto débil. Por lo tanto, hay que revisar la cubierta de un tejado inclinado. Si se descubren defectos en la cubierta, deben sustituirse las tejas dañadas. Impermeabilización : En los tejados planos, la impermeabilización es el punto débil más importante. La humedad puede penetrar a través de goteras en el tejado. Esto, a su vez, puede dañar el aislamiento del tejado o provocar una proliferación masiva de moho. Por lo tanto, estas goteras deben sellarse.

: En los tejados planos, la impermeabilización es el punto débil más importante. La humedad puede penetrar a través de goteras en el tejado. Esto, a su vez, puede dañar el aislamiento del tejado o provocar una proliferación masiva de moho. Por lo tanto, estas goteras deben sellarse. Ventanas del tejado: Revisar las ventanas del tejado también es una parte elemental del mantenimiento. Esto se debe a que también se ven afectadas por las condiciones meteorológicas. Si no se reparan, los daños en las claraboyas pueden afectar gravemente a todo el tejado. También en este caso hay que reparar las pequeñas grietas de la junta.

Revisar las ventanas del tejado también es una parte elemental del mantenimiento. Esto se debe a que también se ven afectadas por las condiciones meteorológicas. Si no se reparan, los daños en las claraboyas pueden afectar gravemente a todo el tejado. También en este caso hay que reparar las pequeñas grietas de la junta. Canalones: Para evitar que el agua se acumule en el tejado, hay que mantener limpios los canalones. Esto implica limpiarlos de hojas y malas hierbas. También hay que comprobar que no tengan grietas.

Para evitar que el agua se acumule en el tejado, hay que mantener limpios los canalones. Esto implica limpiarlos de hojas y malas hierbas. También hay que comprobar que no tengan grietas. Aberturas de ventilación: Todos los tejados tienen aberturas de ventilación. Deben mantenerse para evitar la aparición de moho a largo plazo y, por tanto, una costosa renovación del tejado. La limpieza de tejados

El mantenimiento de tejados consiste en preservar la estructura del edificio. Consiste en revisar y reparar todos los elementos de un tejado.

La limpieza de tejados, en cambio, es más una medida de estética para mantener el aspecto de cualquier propiedad.

Aunque la limpieza del tejado es importante para el mantenimiento preventivo, es importante tener en cuenta algunas limitaciones para evitar dañar el tejado o poner en riesgo su seguridad:

En primer lugar, es importante asegurarse de que la persona que realice la limpieza del tejado tenga la experiencia y el equipo adecuado para hacerlo de manera segura. La limpieza del tejado puede ser peligrosa, especialmente si se trabaja en una altura elevada, por lo que es importante seguir las precauciones de seguridad adecuadas y utilizar el equipo de protección personal apropiado.

para hacerlo de manera segura. La limpieza del tejado puede ser peligrosa, especialmente si se trabaja en una altura elevada, por lo que es importante seguir las precauciones de seguridad adecuadas y utilizar el equipo de protección personal apropiado. Además, la limpieza del tejado debe realizarse de manera cuidadosa y suave para evitar dañar las tejas o los paneles . El uso de herramientas abrasivas o de alta presión puede dañar el tejado y acortar su vida útil.

. El uso de herramientas abrasivas o de alta presión puede dañar el tejado y acortar su vida útil. También es importante evitar caminar sobre el tejado, especialmente si el tejado tiene una inclinación pronunciada, ya que esto puede dañar las tejas o hacer que se deslicen y causar una caída peligrosa. Procedimiento y precauciones para el mantenimiento profesional de tejados

El mantenimiento de tejados es un procedimiento complejo que también implica riesgos financieros. Por lo tanto, siempre se debe dejar el mantenimiento en manos de las empresas de reparación de tejados.

Se pueden obtener varios presupuestos antes del mantenimiento para evitar sorpresas con los precios. Tras el mantenimiento, el techador entregará un informe de inspección. Este informe registra el mantenimiento y los daños que se han reparado. Sirve como prueba para la compañía de seguros de que se ha cumplido con el deber de realizar el mantenimiento periódico como propietario de una vivienda.

Dependiendo de la frecuencia con la que se desee realizar el mantenimiento del tejado, puede tener sentido, desde el punto de vista económico, firmar un contrato de mantenimiento con una empresa de reparación y mantenimiento de tejado.

En un contrato de mantenimiento de este tipo, se acuerda un número determinado de servicios de mantenimiento durante un cierto periodo de tiempo. Esto hace que el mantenimiento resulte más económico porque el técnico en tejados puede contar con encargos fijos.

