Grupo Nieves amplía su red de estaciones con una nueva Estación de Servicio para transportistas en Ribarroja Comunicae viernes, 10 de marzo de 2023, 13:35 h (CET) La compañía energética Nieves cuenta con su primera estación de servicio propia en Valencia con amplia variedad de servicios El grupo Nieves abre su primera estación de servicio propia en Valencia, en la localidad de Ribarroja del Turia. Se trata de una estación de servicio pensada especialmente para profesionales, pero donde el particular encontrará también cubiertas sus necesidades. Cuenta con buena accesibilidad, tanto desde la A3 como desde la AP7, está abierta las 24 horas en autoservicio, y cuenta con horario de atención personal de lunes a viernes de 6 a 23 horas y sábados, domingos y festivos de 8 a 23 horas. El cliente puede beneficiarse de un servicio cómodo y rápido, contando la estación con repostaje de gran velocidad que permitirá un notable ahorro de tiempo en el repostaje de camiones.

La empresa, especializada en la venta y el transporte de todo tipo de carburantes tanto para uso particular como profesional, ha previsto para esta estación, la comercialización de productos especializados para el transporte por carretera y para el particular: Diésel A, Diésel B, AdBlue y Gasolina 95. Además, la estación de servicio Nieves Ribarroja cuenta con una amplia variedad de servicios pensados especialmente para el transportista, entre los que encontramos su tienda con variedad de productos, cafetería con zona de descanso y microondas, platos preparados, parafarmacia, repostaje de gran velocidad, lavadero de camiones y parking para coches y camiones.

Al igual que en todas las estaciones de servicio del grupo, sus clientes podrán beneficiarse mediante la tarjeta Nieve de descuentos y promociones durante todo el año. Si se está interesado en las tarjetas de combustible, se puede informar sobre las tarjetas Nieves, totalmente gratuitas, mediante su página web nievesenergia.com/tarjetas.

