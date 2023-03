Modernization Studio, la iniciativa conjunta de NTT DATA y Microsoft que permite a las empresas modernizar y transformar sus aplicaciones hacia la nube

Para las empresas que buscan mantenerse competitivas y ágiles en un entorno cada vez más digital, la modernización de aplicaciones a la nube se ha convertido en una necesidad. No obstante, este proceso no es sencillo ni rápido y requiere una apuesta clara y sin fisuras por parte de la dirección de la organización.

Afortunadamente, Modernization Studio se presenta como la última apuesta en este campo, permitiendo modernizar aplicaciones a la nube sin impactar el negocio. Para profundizar más sobre el tema, Digital Biz entrevistó a dos expertos en la materia, quienes ofrecen detalles valiosos sobre este proceso.

La necesidad de modernizar las aplicaciones a la nube La aceleración de la transformación y modernización hacia la nube se está convirtiendo en una necesidad para las organizaciones debido a varios factores clave. Así lo expresan Ignasi Aranda Head of Cloud Application Modernization en NTT DATA y Agustín Santamaría Data&AI and App Innovation Solution Specialist Manager en Microsoft. Estos expertos explicaron a Digital Biz que el primer factor es el aumento exponencial en el número de aplicaciones y procesos que requieren aprovechar las tecnologías de la nube, como la inteligencia artificial y el análisis de datos. Además, el contexto geopolítico y económico actual, con una posible recesión, demanda una mayor eficiencia y elasticidad en los costes recurrentes y la protección de activos digitales contra los ciberataques. La modernización hacia la nube no se limita a actualizar aplicaciones legacy y procesos, sino que implica un enfoque más amplio basado en la inmediatez, la inteligencia y la colaboración. Las organizaciones demandan nuevas aplicaciones constantemente que deben integrar IA y servir como punto de unión para que los diferentes actores de la organización puedan intercambiar sus experiencias y datos.

¿En qué consiste Modernization Studio? En la entrevista con Digital Biz, los expertos explicaron que Modernization Studio es una iniciativa conjunta de NTT DATA y Microsoft que ofrece una solución completa para las empresas que desean modernizar y transformar sus aplicaciones hacia la nube. Basándose en la amplia experiencia de ambas empresas en programas de transformación, Modernization Studio proporciona un equipo conjunto y una metodología end-to-end que cubre todo el proceso de modernización. Este equipo conjunto se centra en objetivos comunes y utiliza un framework de modernización bien definido que incluye herramientas y activos para acelerar e industrializar el proceso. A través de Modernization Studio, las empresas pueden estar seguras de que cuentan con uno de los mejores partners tecnológicos para guiarlas en cada paso de la modernización, desde la toma de decisiones estratégicas hasta la implementación final. Esta herramienta ofrece una forma ordenada y segura de llevar a cabo la transformación, permitiendo que las empresas aprovechen los beneficios de la nube y la tecnología moderna. Al utilizar esta solución, las compañías pueden mejorar su agilidad, eficiencia y capacidad de respuesta, lo que les permite competir en un mercado cada vez más exigente.