Álvaro Francisco Domínguez Martín brinda servicios de asesoría en dirección estratégica de negocio Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 14:33 h (CET) La dirección estratégica de negocios es un aspecto esencial para la toma de decisiones sobre los retos más relevantes a los que se enfrenta una organización, tanto a nivel interno como externo.

En general, este concepto tiene que ver con la definición de las metodologías para adaptarse a los cambios que exige el sector económico al que pertenece, enfocar sus productos y servicios con respecto al comportamiento de los consumidores, generar ventajas competitivas y, conseguir una rentabilidad óptima a largo plazo.

No obstante, el éxito de ello está relacionado directamente con el conocimiento y cumplimiento normativo jurídico de las acciones empresariales, lo que está prohibido, la tributación y la legalización de documentos.

En este contexto, Álvaro Francisco Domínguez Martín es abogado de uno de los despachos con mayor reconocimiento en derecho civil, penal, tributario, comercio internacional y asesoría de empresas en contabilidad y fiscalidad. Su experiencia ha permitido que los negocios asesorados crezcan consistentemente en el tiempo y bajo los lineamientos legales.

Tributación y prospectiva empresarial El enfoque de la asesoría en derecho administrativo de Álvaro Francisco Domínguez y compañía está en la ejecución de metodologías personalizadas para aprovechar las oportunidades de crecimiento y las ventajas competitivas de las empresas. Es decir, tomar decisiones en cuanto a los objetivos de ingresos, rentabilidad, sostenibilidad y todas las acciones que se requieren para ello.

Sin embargo, no tener claridad sobre los términos legales, derechos, obligaciones y sanciones a las que podría estar expuesto el negocio, establece obstáculos para la permanencia de las entidades comerciales en su ejercicio económico.

De acuerdo con ello, para la dirección estratégica, es necesario tener conocimiento sobre los pagos relacionados con el impuesto sobre la renta y el patrimonio, la revisión de los libros de contabilidad, la autenticación de las asociaciones, la contratación e información exacta de trabajadores, etc.

Derecho penal para proteger el entorno económico de las compañías El despacho profesional de Álvaro Francisco Domínguez también ofrece asesoría en delitos societarios contra el patrimonio y el orden socioeconómico, blanqueo de capitales (encubrimiento de beneficios obtenidos ilícitamente y que parecen provenir de fuentes legítimas), hechos de corrupción, prevaricación, cohecho, acciones ilegales contra Hacienda Pública y Seguridad Social, entre muchos otros.

En esta medida, el acompañamiento en los procedimientos penales, permite que tanto personas naturales como organizaciones constituidas, ejerzan su defensa o acusaciones en cualquier instancia judicial, con compromisos personalizados en investigaciones, litigación, protección de derechos comerciales y administrativos.

