Formación Eduka permite, a través de su Bachillerato, desarrollarse en un deporte Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 14:35 h (CET) Uno de los inconvenientes dentro del sistema educativo es que los alumnos pueden verse envueltos en un dilema cuando deben elegir entre continuar sus estudios académicos o seguir una carrera deportiva.

Por ello, Formación Eduka y el Centro de Educación Británico Sixth Form 21 ofrecen un Programa de Bachillerato Británico para deportistas, diseñado para conciliar los estudios y los entrenamientos de alto rendimiento en el mismo proceso. Al finalizar, los alumnos obtienen el título final que es equivalente al bachillerato, por lo que pueden acceder a cualquier universidad del mundo; además de la formación oficial reconocida en España de los Técnicos Deportivos.

Los deportes que se incluyen en el Bachillerato para deportistas de Formación Eduka El Bachillerato para deportistas que promueve Formación Eduka tiene el objetivo de posicionar adecuadamente a las profesiones deportivas en el mercado laboral. En ese sentido, el programa de alto rendimiento incluye Equitación, Fútbol, Golf, Tenis y los Deportes Náuticos (Vela y Náutica de Recreo), con la ventaja de que cada deporte es liderado por una escuela y/o campus especializado.

Además de la formación en A Levels, quienes participan del Bachillerato para deportistas, obtienen la formación profesional oficial de Técnicos deportivos de nivel I, II y III, regulada y homologada por las Consejerías de Educación en España. Como resultado, los alumnos reciben una formación integral para convertirse en excelentes profesionales, debido a que desarrollan el conocimiento adecuado para alcanzar la excelencia en su disciplina.

El Bachillerato para deportistas tiene una duración de 3 años en su currículum ampliado, con la posibilidad de obtener el título en apenas 2 años para la preparación de los A Levels en 1° y 2° de bachillerato. Para facilitar el desarrollo de los alumnos en la disciplina deportiva a la que pertenecen, Formación Eduka promueve la flexibilidad horaria y la conciliación de los estudios del Bachillerato con los de Técnico Deportivo.

¿Por qué es importante unificar deporte y formación? Los responsables del Bachillerato para deportistas de Formación Eduka son conscientes de que no todas las personas poseen las mismas cualidades para practicar un deporte. Por ello, el programa busca ayudar a quienes atraviesan la disyuntiva de escoger entre una carrera deportiva y una académica, garantizando que no renuncien a su verdadera pasión, haciendo así realidad las dos vías (la académica y la deportiva).

Al contar con una formación completa que engloba el ámbito académico, el ámbito técnico, el ámbito deportivo y el ámbito humano, los alumnos tienen mayores posibilidades de mejorar sus aptitudes y capacidades profesionales. Antes de completar su inscripción, los estudiantes tienen la opción de revisar la estructura académica y los contenidos que se tratan cada año, de tal manera que tomen la decisión adecuada para su futuro.

Para acceder al Bachillerato para deportistas a través de Formación Eduka, los aspirantes deben contar con la Titulación en ESO y un nivel mínimo de B2 del idioma inglés. En caso de no contar con la titulación y el nivel de inglés requerido, el centro de estudios evalúa cada caso y prepara al alumno para la prueba equivalente, además de incluir la asignatura de inglés como apoyo.

