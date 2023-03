Primera mesa redonda 'Women In Tech Canarias' Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 14:07 h (CET) A la hora de conseguir un puesto de trabajo, uno de los sectores que presenta mayores dificultades para las mujeres es el de la tecnología, donde más del 70 % de la fuerza laboral corresponde a hombres.

Este hecho pone de manifiesto la falta de oportunidades y el aumento de la brecha de acceso a las mujeres, cuestión que ha sido eje central de la primera mesa redonda "Women In Tech Canarias", que ha tenido lugar el 8 de marzo en el campus de Reboot Academy. Asimismo, esta academia de formación tecnológica ha desarrollado un programa de becas destinado a mujeres que quieran realizar el curso de desarrollador web full-stack.

Un espacio para discutir el rol de la mujer en el sector tecnológico En una fecha tan emblemática para la lucha por el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres como el 8 de marzo, se ha llevado a cabo en el campus de Reboot Academy la mesa redonda "Women In Tech Canarias". Este espacio ha tenido como invitadas a varias referentes del sector tecnológico, del emprendimiento y la innovación, quienes se han reunido para exponer sus diferentes perspectivas acerca de los problemas y limitaciones que enfrentan las mujeres en estos sectores. Las invitadas al evento han sido Dña. Elena Máñez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo; Dña. Dácil Domínguez, directora de Proexca; Dña. Patricia Fraile, directora Archipélago Next; Dña. Ana Torrent, directora del Cluster de Excelencia Tecnológica de Canarias y Dña. Romina Ojeda, codirectora de Reboot Academy.

En este marco, es importante señalar que, según el informe Datos y Cifras 2020-2021 del Ministerio de Educación y Formación Profesional, solo el 23 % del total de puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología y las comunicaciones está ocupado por mujeres. De este modo, se vuelve imprescindible sumar esfuerzos con el fin de minimizar las brechas laborales y la falta de acceso laboral de esta parte de la población.

Perspectiva de género Entre los puntos clave para mejorar la brecha de género en el sector digital se encuentran diferentes líneas de acción que deben ser tenidas en cuenta, para las cuales resulta fundamental tomar medidas con perspectivas de género que contemplen las diferentes realidades que deben atravesar las mujeres, como la conciliación familiar. En este aspecto, a través de su programa de becas Women in Tech, Reboot Academy busca facilitar el acceso a contenidos a las mujeres, con el fin de disminuir las posibilidades de deserción y de preparar profesionales cualificadas para desempeñarse en cualquier puesto del sector tech.

Además, la firma busca incrementar la cifra de 22 % de alumnas mujeres en su bootcamp, ofreciendo un descuento de 2.300 euros en el coste final de la matrícula para aquellas interesadas en formarse como desarrolladora web full-stack.

Con un programa que integra tecnología, diseño y negocio, Reboot Academy busca proporcionar a las mujeres las condiciones necesarias para acceder al sector de la tecnología de forma igualitaria.

