Data4Insurance, congregará en su primera edición a los mayores expertos de data y seguros Comunicae viernes, 10 de marzo de 2023, 11:55 h (CET) Con carácter predominantemente divulgativo, el evento contará con la participación de speakers de las aseguradoras más importantes del país El sector de los seguros lleva años manejando los datos para hacer más eficiente su negocio y ahora, el próximo jueves 16 de marzo en el evento Data4Insuranceque tendrá lugar en el auditorio de La Matriz, en Madrid se pondrá escuchar las novedades, inquietudes y objetivos de los profesionales de las aseguradoras más importantes en la primera edición de este evento dirigido a profesionales del dato y la Inteligencia Artificial del sector seguros. Las entradas, totalmente gratuitas, se pueden adquirir en la plataforma habitual de eventos de Big Data Magazine.

Con carácter predominantemente divulgativo, el evento contará con tres mesas redondas y dos presentaciones en la agenda con la participación de speakers de las aseguradoras más importantes del país. Los temas de las mesas redondas serán:

Mesa I 'Automatizar el uso de modelos de ML en el sector seguros'

Manuel Valero, Head of Big Data Engineering & Analytics en Santalucia

Alberto Díaz, B2B Digital Transformation Specialist en Gupo MásMóvil

Heribert Valero, Head of Data Science en Verti

Modera: Javier Fraile, Director Adjunto en AxiCom Keynote 'Analítica de datos en el sector seguros, un paso más allá del método actuarial'

Adrián Bertol, AI Sales Specialist en Grupo MásMóvil Mesa II '¿Es posible revolucionar el sector seguros desde los datos y la IA?'

Diego J. Bodas, Director Advanced Analytics de Mapfre España

Patricio Ilyef, Director de Organización e IT de DAS Seguros

Gema Reig, Directora de Transformación y Desarrollo de Negocio en ABANCA Seguros

Modera: Carlos Sacristán, Group Account Manager en Avanade Mesa III 'Datos: Gobierno y cultura en el sector seguros'

Ángeles Romero, Directora General en INNOKU

Mario de Felipe, CDO del Grupo ASV

Santiago San Antonio, CDO de Aegon Seguros

Modera: Tomás Martínez Buero, presidente de AI-Network DataTalks 'Ética y transparencia en las decisiones del algoritmo en seguros'

Susana Fuentes, Head of Data Customer Experience en Nationale-Nederlanden Entre los patrocinadores del evento destaca la presencia de Grupo MásMóvil, Kabel, Deyde Datacentric, MBD Analytics, Esri y AIS Group. Como colaboradores del evento se suman AxiCom y AI-Network.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.