Devuelving, una franquicia de tiendas online desde el hogar

En medio de la presente situación económica, muchas personas están buscando maneras de emprender sin necesidad de hacer una gran inversión inicial. Las franquicias online se presentan como una excelente alternativa, ya que permiten a los emprendedores adquirir una marca ya establecida y disponer del respaldo de una empresa matriz, sin la necesidad de tener un local físico.

En este contexto, Devuelving se presenta como una opción atractiva para aquellos interesados en crear su propia franquicia desde casa, con un modelo de negocio rentable y una amplia variedad de beneficios para sus franquiciados.

¿Qué significa el concepto Devuelving? Devuelving es una franquicia que ha revolucionado el mundo del emprendimiento al ofrecer a los franquiciados la posibilidad de tener su propio centro comercial online con más de 20.000 productos de primeras marcas y gran consumo. La compañía se encarga de crear una página web personalizada al franquiciado con el nombre que este elija y le diseña su centro comercial online. Devuelving también se encarga del mantenimiento de la página web, pasarelas de pago, logística, administración, facturación al cliente final, atención al cliente y diseño de soporte al franquiciado, todo sin ningún tipo de coste adicional.

Con 10 años de experiencia en el mercado, Devuelving es un modelo de franquicia desde casa innovador que permite a las personas tener su propio negocio por una inversión muy reducida. Además, facilita el precio de coste de mayorista de los artículos, permitiendo que el franquiciado elija el precio de venta en su negocio y se quede con la diferencia como beneficio.

Un modelo de franquicia desde casa único Devuelving se distingue en el mercado por su modelo de franquicia online único y revolucionario. A diferencia de otras franquicias, esta no tiene competencia directa en el mercado, ya que ofrece un modelo de negocio en línea que permite al franquiciado tener su propio centro comercial sin tener que pagar costes posteriores ni comprar productos. Además, lo que hace a Devuelving diferente de cualquier otra franquicia es que la compañía solo gana cuando el franquiciado gana. En lugar de cobrar un canon de entrada más alto, como hacen otras franquicias, Devuelving no cobra costes adicionales y permite al franquiciado establecer el precio de venta de los productos que ofrece en su centro comercial online. Además, no exige a los franquiciados comprar los productos que deben comercializar, lo que reduce la inversión y garantiza que el franquiciado tenga beneficios desde el primer pedido.

En definitiva, Devuelving es una oportunidad para aquellos que buscan emprender con una franquicia desde casa, con una inversión reducida y sin riesgos económicos adicionales.