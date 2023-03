Sacar partido a los cargadores inalámbricos personalizados como estrategia para generar engagement, por Ainos Publicidad Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) El merchandising es una de las estrategias de mercadeo más relevantes en las compañías, ya que no solo permite incrementar la rentabilidad de la marca y generar engagement, sino afianzar las relaciones con stakeholders como proveedores y empleados.

En ese sentido, Ainos Publicidad destaca con la fabricación y distribución de productos para imagen de marca en las campañas de publicidad, con material de oficina, tazas, botellas y textiles que conforman un catálogo de 25.000 artículos. Entre las creaciones que más han llamado la atención, están los cargadores inalámbricos personalizados, ya que permiten ejercer funciones muy importantes como recargar baterías de ebooks, tablets, celulares, etc., sin necesidad de conexiones con cables.

Estrategia de visibilidad a través de herramientas tecnológicas Los cargadores inalámbricos de Ainos Publicidad dispuestos en el portal, tienen diferentes particularidades que pueden adaptarse a las exigencias de los departamentos de marketing y compras, para el alcance con los clientes potenciales.

El soporte inalámbrico de 10 vatios, tiene la función de cargar el doble de rápido que la mayoría de estos artículos disponibles en el mercado. Está elaborado en material ABS de alta calidad y mitad aluminio. El soporte tiene equipamiento interior de dos bobinas que ofrecen carga óptima a teléfonos móviles de todos los tamaños.

Por su parte, el portafolio con bloc de notas de 20 hojas y 70 gramos es uno de los que más llama la atención. Cuenta con una tapa frontal que integra plataforma de carga inalámbrica para Android de última generación y iPhone 8. Sin embargo, los móviles más antiguos se pueden recargar en los puertos USB del powerbank.

Asimismo, con un stock de 28.063 unidades, el altavoz cilíndrico Bluetooth con acabado de goma Duck es ideal para realizar enlace o conexión con un dispositivo, y escuchar música o ver películas en cualquier lugar. Es compatible con iPhone, iPad y dispositivos Android OS, además de contener micrófono incorporado, altavoz con alcance de 10 m para trasmitir conferencias telefónicas o videoconferencias durante desplazamientos.

Entre los productos para merchandising más solicitados por las organizaciones, está la funda de ratón PU con base de carga sin cables que se puede usar como soporte para los aparatos electrónicos. Incluye cable micro USB de 100 cm para conectar la alfombrilla al puerto USB del ordenador. Este, en particular, está siempre visible en el escritorio del empleado, por lo que la impresión de la marca genera un efecto inmediato de recordación.

Otras herramientas como los cargadores ultraplanos de fibra de trigo, el organizador de bambú con carga inalámbrica incluida, las fundas de cuaderno desmontables, las baterías auxiliares externas, entre otros, pueden ser adquiridos por las instituciones a través del catálogo o solicitar su personalización.

Otros elementos para exposiciones y ferias comerciales Ainos Publicidad también cuenta con productos para promoción de marca como bolígrafos, correctores, marcadores, vasos, botellas deportivas, jarras, tarjeteros, calculadoras, calendarios, maletas, accesorios de viaje, utensilios de cocina, relojes, drones, llaveros, artículos de belleza, entre otros. Todo ello, depende del sector económico de la compañía, las necesidades de impacto con los clientes y el tipo de relaciones comerciales que se desean obtener.

