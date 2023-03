¿Cómo seleccionar un reloj inteligente para niños? SaveFamily Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 13:00 h (CET) Los niños y niñas empiezan a aprender a leer las horas y entender un reloj a la edad aproximada de cinco años. Es en ese momento de su desarrollo cuando obtengan la capacidad de contar como mínimo hasta sesenta y empiezan a entender cómo se mide el tiempo. A partir de esa edad es cuando pueden comenzar a demandar a los padres un reloj propio.

Y debido al avance tecnológico, los relojes analógicos caen cada vez más en el olvido, abriendo paso a los smartwatches o relojes inteligentes. Sin embargo, como pasa con los teléfonos móviles y los ordenadores, estos dispositivos no siempre están preparados para estar en posesión de niños que puedan usarlo libremente, ya que les da la oportunidad de acceder a internet sin ningún tipo de barrera de seguridad, además de tener la posibilidad de introducirse en las redes sociales a una edad demasiado temprana. Y pueden acceder a contenido delicado que hiera su sensibilidad. Por suerte, existe una solución perfecta para las familias.

Cada vez son más los dispositivos tecnológicos diseñados exclusivamente para los pequeños de la casa. Y los relojes inteligentes para niños son una gran alternativa para ellos. Además, cuentan con funciones increíblemente útiles para ellos y para sus padres y madres, como GPS, botón SOS, llamada, chat, área segura, ruta histórica… Son dispositivos que resisten a la energía de cualquier pequeño, independientemente de cómo de inquieto sea el niño. Estos relojes con GPS deben resistir a los parques, las actividades extraescolares o simplemente cualquier espacio de juego. Características con las cuales los smartwatches para un público más adulto no suelen contar.

Los relojes inteligentes para niños SaveFamily cuentan con diversas funcionalidades, por lo que antes de adquirir cualquiera de las opciones disponibles, es fundamental saber cómo elegir la opción perfecta para los más pequeños.

¿Cómo elegir el reloj inteligente para niños? Relojes con GPS de 4 a 9 años. Su función estrella es la localización GPS y llamadas para niños. Relojes capaces de fomentar autonomía y diversión pero con seguridad y tranquilidad. Son relojes que resultan ideales para que el niño o niña tenga un poco de autonomía en zonas controladas por los padres, además de que es una gran herramienta para evitar sustos en caso de que el pequeño se despiste en un entorno desconocido o abarrotado de gente.

Relojes con GPS a partir de 9 años; SaveFamily también cuenta con relojes inteligentes pensados para la etapa de la preadolescencia. En esta edad comienzan ya a exigir una mayor libertad, pues tienen amigos y quieren salir con ellos los fines de semana. Por lo que un reloj con este tipo de características resulta un complemento ideal para aportar mayor autonomía a los hijos y además poder asumir más responsabilidades como realizar pequeños recados con la seguridad que aporta un reloj con GPS.

Variedad de relojes inteligentes ideales para los pequeños Quienes buscan relojes inteligentes niños pueden encontrar amplia variedad de opciones y modelos en SaveFamily. Esta tienda online cuenta con un catálogo completo de este tipo de accesorios, pensados exclusivamente para la diversión de los niños y tranquilidad de los padres. A continuación se describen algunos de sus modelos más populares.

Iconic Plus; además de ser un modelo indicado para niños de 4 a 9 años también está indicado para preadolescentes, ya que cuenta con WhatsApp, reproductor y grabador de audio y vídeo, videollamadas… Un sinfín de funcionalidades que empiezan a demandar los preadolescentes antes de la llegada del teléfono móvil. De hecho, el ICONIC PLUS es como un teléfono móvil, ya que cuenta con todas las funciones de comunicación pero de una manera segura.

Modelo Superior; este smartwatch será su primer móvil seguro, pues funciona como tal, tiene la posibilidad de enviar y recibir llamadas y mensajes de voz, además de un chat y cámara frontal para hacerse selfies con sus amigos. Pero lo más importante son las herramientas que ofrecen a los padres / madres para estar tranquilos y mantener a su hijo vigilado, ya que cuenta con localización GPS que se puede comprobar con la app de SaveFamily a través del teléfono, se puede establecer un perímetro denominado como zona segura para el peque, botón SOS y modo colegio para que el niño o niña no se distraiga en clase. Y por si todo esto fuera poco, tiene las opciones cámara remota y escucha remota, con las que se puede hacer fotos y escuchar el ambiente que rodea al niño sin necesidad de molestarlo y así quedarse más tranquilo.

Slim; el Slim es posiblemente el reloj más estiloso y discreto que se puede encontrar para un preadolescente. Cuenta con una interfaz más moderna y vanguardista con la que podrán hacer llamadas, videollamadas, mandar mensajes de voz, hacer fotos y guardarlas en la galería. Es un modelo 4G y con batería de larga duración. Cuenta con cronómetro y podómetro para una mayor actividad.

Muchas de las situaciones tensas vividas con niños pequeños se deben a un despiste, bien de los padres / madres o bien del niño / niña, algo natural e inevitable que forma parte de la crianza. Por suerte, muchos de estos sustos pueden durar apenas unos minutos si se cuenta con la ayuda de este tipo de tecnologías.

Esta sensación de seguridad es recíproca. Gracias a los relojes GPS, los niños pueden sentirse más tranquilos al salir de casa, ya que saben que con un sencillo gesto pueden llamar a sus padres y madres. Así que no solo los adultos podrán estar tranquilos, sino que sus pequeños usuarios irán ganando confianza en sí mismos al tiempo que van acumulando responsabilidades.

