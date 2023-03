Yuvod, la startup que alcanza un centenar de clientes nacionales e internacionales con su plataforma de streaming Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) La start-up nacida en Valencia, Yuvod, se ha convertido en un referente nacional e internacional del sector del streaming, donde trabaja ya para más de un centenar de clientes ofreciéndoles la tecnología necesaria para crear sus propias plataformas de streaming.

En la era del consumo de contenidos multidispositivo, el alojamiento en sites como Youtube o Vimeo sigue siendo común, pero cada vez más empresas y entidades apuestan por disponer de un canal propio que pueda fidelizar a su audiencia y generar monetización.

Muchas compañías crean ingentes cantidades de información audiovisual cada año (cursos, webinars, conferencias, eventos), pero no son capaces de generar visualizaciones continuas al no disponer de un formato sencillo y atractivo para ello.

Asimismo, el desconocimiento de los procesos operativos y técnicos impide, en numerosas ocasiones, apostar por un canal propio, pese a la sencillez actual que suponen las denominadas OTT y su emisión a través de internet sin necesidad de contar con operadores tradicionales.

En este sentido, numerosas firmas están dejando escapar no solo una administración de las suscripciones a un canal propio, sino también la facilidad de obtención de datos comerciales a través de los paneles de métricas y audiencias.

Nacimiento y consolidación Yuvod, fundada en el año 2015, deriva cuatro años más tarde al modelo B2B, para orientarse sobre todo al sector deportivo, hotelero y al de las telecomunicaciones, lo que le ha hecho llegar al centenar de clientes repartidos entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Es en el primer sector donde más rápidamente ha evolucionado su crecimiento, merced a su colaboración con distintas federaciones y clubes de diversas disciplinas. Con ellos se genera un servicio de retransmisión en directo, así como un canal propio de contenidos bajo demanda.

Tras realizar dos rondas de financiación con una suma por encima del medio millón de euros, trabajan en 2023 para concretar una Seed que les haga crecer en todos los mercados y superar los tres millones de facturación.

