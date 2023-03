Una de las mejores clínicas de adelgazamiento de Madrid presenta Adelgar Senior, su programa para personas mayores

El paso de los años provoca transformaciones físicas y cambios hormonales, influyendo en la capacidad de perder peso. Por ejemplo, pueden provocar obesidad aspectos como el cambio de funciones motoras, las tendencias al sedentarismo o el estilo de vida. Esto, a su vez, causa enfermedades como tensión alta, sarcopenia, malnutrición, diabetes, etc.

En ese sentido, la clínica Adelgar ha diseñado un programa exclusivo para mujeres y hombres a partir de 55 años que busquen adelgazar debido a problemas de sobrepeso, flacidez o exceso de volumen y desean mejorar su bienestar.

Los beneficios del programa El Método de Adelgar consiste en un conjunto de técnicas de adelgazamiento con base en un estudio que abarca alrededor de 60.000 tratamientos. Antes de iniciar el proceso, los especialistas realizan una valoración para adaptar cada tratamiento al perfil y necesidad del paciente. Esta terapia es realizada por unos de los mejores médicos expertos en nutrición y dieta, quienes seguirán el proceso del paciente rigurosamente.

Adelgar Senior es un programa exclusivo que brinda diversas ventajas que aseguran resultados exitosos. En primer lugar, adecúa los métodos médicos para obtener efectos a largo plazo, evitando el efecto "rebote" o "yoyo", donde la persona recupera el peso perdido. En segundo término, es una terapia natural que se adapta a las condiciones de los pacientes. Es importante resaltar que la clínica no receta productos milagros cuya composición o resultado no hayan sido comprobados científicamente. Asimismo, no hay contraindicaciones, ya que no formulan medicamentos.

Las experiencias innovadoras que proporciona Adelgar Adelgar es un centro médico reconocido en Madrid gracias a su amplia experiencia superior a 20 años. En el transcurso de su ejercicio, ha incorporado modalidades novedosas para aumentar el alcance del apoyo de la red de médicos especialistas en tratamientos de adelgazamiento. Por ejemplo, en los últimos años, creó su modalidad de atención virtual que ya ha beneficiado a más de 60.000 pacientes.

De hecho, es una opción ideal para los aspirantes a Adelgar Senior, dado que ahorra los desplazamientos al centro médico y facilita el acceso a las consultas, ya que pueden solicitarse a la hora y el lugar deseado. Las personas interesadas podrán solicitar una cita informativa gratuita para que un especialista evalúe su historial clínico, iniciando el proceso. A continuación, Adelgar entregará un regalo de bienvenida que incluye instrucciones, báscula digital y kit de crioterapia, con el propósito de que el paciente continúe su tratamiento fácilmente desde casa. Aunque sea un programa virtual, los médicos y nutricionistas de Adelgar se mantendrán atentos a la evolución de la persona.