De qué manera las evaluaciones de People Performance International ayudan a mejorar el desempeño y la productividad Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 11:00 h (CET) Cada vez más empresas utilizan las Evaluaciones DISC en su proceso de selección de personal o de escoger el mejor candidato para un ascenso.

La plataforma de evaluaciones online de People Performance International dispone de este tipo de evaluaciones con el que las compañías buscan predecir, de la forma más fehaciente posible, cómo puede reaccionar un empleado ante algún problema inesperado. A partir de aquí, se ve el potencial de éxito de esa persona.

¿En qué consisten las pruebas DISC? Las evaluaciones DISC ayudan al empleador a entender las posibles reacciones del empleado frente a problemas, relaciones, cambios y procedimientos que puedan suceder en la empresa. Son las siglas de las palabras Decisión (cómo se responde a desafíos), Interacción (cómo se relacionan e influencian a los demás), Serenidad (la forma con la que responde al cambio) y Cumplimiento (cómo el empleado responde a las normas y procedimientos). Estas pruebas ayudan a elegir al candidato apropiado, a potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades de cada empresa y mejorar las habilidades comerciales.

People Performance personaliza los informes haciéndolos muy fáciles de comprender. Se pueden aplicar tanto a nivel personal como profesional. El diseño de los reportes, así como de la plataforma de gestión, es totalmente personalizado; todo será confeccionado con el logo de la empresa. Poseen varias versiones de informes, así como módulos adicionales para generar la información que le interesa a la compañía.

Las pruebas DISC como herramientas de desarrollo Los test DISC de People Performance International permiten a la persona conocerse a sí mismos, analizar cómo responderá ante las dificultades y mejorar su poder de comunicación para transformarse en un buen líder. Entender cómo es esa persona le permite obtener las herramientas para comprender cómo interactuar en el mundo, el trabajo y relacionarse con los demás.

El informe permite al evaluado entender sus puntos fuertes a potenciar y aquellos que debe reforzar para no suponer una debilidad, así la persona podrá lograr sus objetivos más fácilmente. Además, los informes DISC en manos de consultores, coaches o formadores, se convierten en una herramienta de desarrollo muy potente. De esta forma, al incluirlas en un programa de desarrollo en la empresa se obtienen las mayores garantías de ROI. Y si se trata de que el empleado no está pasando un buen momento laboral, el DISC podrá dar un giro de 180 grados y mejorar su posición en ese ambiente.

No importa el tipo o tamaño de empresa que sea, las evaluaciones DISC que ofrece People Performance International en su plataforma online contribuirán a tomar las mejores decisiones para mejorar notoriamente el rendimiento del equipo humano.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.