Renovar casas o locales comerciales con estilos únicos es posible con Hogar y Más Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Las novedades en decoración jamás pasan por alto y este año no es la excepción. Muchos ya tienen la idea de cómo desean decorar, pero pocos cuentan con el respaldo de un proveedor que les ofrezca una gran variedad de productos exclusivos y en tendencia.

Hogar y Más es la tienda de decoración ideal para los hogares y negocios. Renovar casas o locales comerciales con estilos únicos es posible mediante esta tienda que ofrece una amplia gama de artículos decorativos originales y sostenibles.

Además, la empresa dispone de un servicio de atención al cliente personalizado, que ayudará a este a encontrar lo que necesite en menos de 24 horas.

Novedades en decoración 2023 Este año 2023 no se trata de considerar aquellos elementos decorativos que están en tendencia para una casa o negocio, sino elegir los adecuados en función de las preferencias del comprador, el espacio a decorar y el concepto que se le quiera dar a este.

En cuanto a las novedades en decoración que han surgido este año, se pueden encontrar varias en función del lugar. Por ejemplo, en el ámbito del hogar, los que buscan un equilibrio psicofísico apuestan por darle entrada a la naturaleza. Para esto, implementan una serie de objetos decorativos, como floreros y cuadros en madera, al igual que contemplan el uso de alfombras con una gama de colores tierra y demás materiales naturales en estos tonos, que convierten los hogares en un espacio cálido y auténtico.

Por otro lado, las novedades decorativas para negocios pueden ser muy variadas, dependiendo del tipo de negocio y el espacio que este disponga.

En el caso de los hoteles, han decidido rescatar su esencia al optar por un estilo rústico, que posibilita la mezcla original de formas y colores a través del uso de muebles modernos y sillas con diseño exclusivo. Del mismo modo, las lámparas de techo con toque étnico no pueden faltar.

En cuanto a las tiendas de ropa, se ha evidenciado que muchas concuerdan con el estilo nórdico. Este se trata de una de las tendencias decorativas más novedosas del momento, donde se resalta la simpleza, los tonos pasteles y el uso de pocos objetos, tales como accesorios rústicos hechos a mano, piezas modulares e iluminación vintage.

Otros, en cambio, han decidido modernizar su local, por ejemplo, su restaurante, con un estilo industrial; este tiene un alto potencial energético por la combinación de sus colores oscuros. Al ser este todo lo contrario a la propuesta anterior, los locales con este estilo utilizan lámparas con formas geométricas o en formato XXL, tapices de cuero, mobiliario y objetos metálicos.

Hogar y Más tiene todo para decorar casas y negocios Hogar y Más cuenta con un amplio catálogo de artículos decorativos, ideales para remodelar cualquier espacio con accesorios prácticos y modernos. Entre estos, se encuentran marcos y cuadros en madera, espejos, figuras metálicas de animales, jarrones artesanales, relojes, percheros y lámparas de todo tipo.

La tienda online destaca por traer siempre las últimas novedades en decoración para casas y negocios, permitiendo a las amas de casa, interioristas y dueños de negocios adquirir artículos que se adapten a su estilo y expectativas.

En la web de Hogar y Más, los usuarios encontrarán más de 12 mil productos decorativos para ambientes de todo tipo, ya sea para lugares con estilos nórdicos, modernos o industriales. A través de su tienda en línea, se pueden comprar artículos exclusivos para hogares y locales a precios accesibles y con envíos gratuitos a nivel nacional.

