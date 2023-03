WellWo sobre los hábitos financieros saludables Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) Los pronósticos económicos globales no son nada alentadores, según lo han establecido los informes presentados por organismos multilaterales como la ONU y el Banco Mundial.

El planeta se enfrenta a una posible recesión, cuya profundidad y duración aún no se ha logrado anticipar en su totalidad, debido a las perturbaciones existentes.

Ante este panorama negativo los países están tomando las previsiones que pueden para minimizar el impacto y resistir mejor el temporal. La situación ha hecho que muchas personas se pregunten qué pueden hacer para conseguir, mejorar o mantener su salud financiera. Qué hábitos adoptar para evitar perturbaciones en sus finanzas.

El programa de salud financiera de WellWo WellWo es una plataforma de wellness enfocada en el ámbito corporativo y que tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de los empleados. Trabaja en distintos focos de interés en el marco de una visión 360º que abarca aspectos como la salud física, nutricional, ambiental, emocional y social.

Una de las áreas de trabajo más importantes es la de salud financiera, debido al clima de incertidumbre que existe sobre la economía. Dentro del programa, sus expertos orientan sobre la relación que existe entre la salud y las finanzas. Forman a los participantes con los conceptos básicos y les enseñan a administrar y planificar su dinero.

Como parte de las herramientas que ayudan a tomar buenas decisiones financieras, los especialistas de WellWo consideran una serie de hábitos como indispensables. Han decidido compartirlos con sus más de 100.000 usuarios activos para que las personas estén mejor preparadas ante una eventual agudización de la crisis económica.

Los hábitos financieros saludables de WellWo Lo primero que recomiendan es la elaboración de un presupuesto mensual o en función de la regularidad con la que se reciben los pagos. Allí se establece cuánto dinero entra y cuáles son los gastos fijos ineludibles. Con la clasificación se pueden planificar los pagos y mejorar el uso de los ingresos.

Otro hábito financiero saludable de WellWo es el ahorro. Aunque actualmente las tasas de interés no son tan atractivas con respecto a la inflación, ahorrar sigue siendo saludable para enfrentar imprevistos o invertir. Este es precisamente otro de los hábitos que se recomiendan. En tiempos de incertidumbre es crucial tener más de una fuente de ingresos.

Los expertos de la firma tienen dos consejos más. Ellos son el salir de deudas y pagar a tiempo los compromisos. Lo primero permitirá desahogar las finanzas familiares y ahorrar más dinero para emergencias. Lo segundo redunda en una mejor reputación ante el sistema financiero, lo que mantendrá abiertas las puertas del crédito.

