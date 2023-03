Encuentra a los mejores despachos de abogados para hacer frente a un divorcio El mutuo acuerdo es la vía más satisfactoria, tanto por cuestiones económicas, como por lo que respecta a la sencillez de la resolución Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 10 de marzo de 2023, 09:26 h (CET)

Tomar la decisión de finalizar un matrimonio no es nada sencillo. De hecho, es algo que se suele posponer durante un largo tiempo hasta que la situación se hace insostenible. Este error tiende a dificultar en gran medida todo el proceso de la separación, por lo que es mucho mejor adelantarse al momento en el que todo está roto por completo. Ante tal realidad y dado el elevado índice de divorcios que hay en la actualidad, muchos abogados de familia se ponen a diario al servicio de las parejas que quieren llevar a cabo este procedimiento. Un apoyo que va más allá de lo legal y lo administrativo, tocando muchas veces lo emocional.

Abogados de familia de renombre

Los abogados de familia son unos profesionales de vital importancia en lo que respecta a nuestro estado de bienestar. Son quienes salen en nuestra defensa cuando llegan los momentos más delicados de nuestra vida, como es el caso de las herencias o, en el tema que nos atañe, los divorcios. En este sentido, el bufete Abogados Cebrián se ha ganado un puesto de renombre dentro del sector, ayudando a todos sus clientes a poner fin a su matrimonio.

El éxito de Abogados Cebrián no ha sido fruto del azar ni de la suerte. Es el resultado de años de trabajo duro, especializándose en todo lo que envuelve a un proceso de estas características. No solo en lo relativo al marco legal, el cual controlan con una precisión incontestable, sino también en las cuestiones asociadas al cuidado emocional de sus clientes.

Con esto en mente, debes saber que ponerte en manos de este despacho es sinónimo de eficiencia. En el menor tiempo posible y prescindiendo de cualquier atisbo de drama o discusión, Abogados Cebrián consigue que el matrimonio quede disuelto. Una rapidez y cercanía que son esenciales en este tipo de litigios tan, a priori, duros.

La importancia de seguir el mutuo acuerdo

Una vez se ha contratado un buen abogado, él mismo se encargará de asesorar a la pareja sobre cuál es la mejor forma de proceder en estos casos. No obstante, a priori todos coinciden en que el mutuo acuerdo es la vía más satisfactoria. Tanto por cuestiones económicas, como por lo que respecta a la sencillez de la resolución.

Si se lleva a cabo un divorcio amistoso, todo se puede ver concluido en un margen de tres meses; estipulando así cada una de las cláusulas relativas a la separación en lo que se conoce como convenio regulador. De hecho, ni siquiera es necesario pasar por tribunales; lo cual evita los muchos retrasos judiciales que podrían alargar el trámite generalmente un año.

Ahora bien, para que esto suceda así es importante que las dos partes implicadas mantengan el respeto y la buena comunicación en todo momento. Nada de dejarse llevar por los rencores o los enfados previos. Divorciarse es algo completamente natural en los tiempos que corren y es el momento de aceptarlo. Que el amor haya desaparecido no significa que se tenga que sustituir por odio, ya que el cariño y el agradecimiento pueden prevalecer con el paso de los años.

Precios para un divorcio amistoso

Con todo esto en mente, es el momento de hablar del coste del trámite. Esto es algo imposible de discernir en términos generales; puesto que cada despacho tiene sus propias tarifas. En consecuencia, nos queremos centrar en los precios que manejan en Abogados Cebrián. Los cuales, siempre y cuando se mantenga el mutuo acuerdo, están considerados como unos de los más asequibles del mercado.



En este despacho de abogados de familia el presupuesto medio es de 150€ con IVA por cónyuge. Un precio en el que también se incluye la realización de dicho convenio regulador. Porque el dinero no puede ser el motivo por el que una pareja decida seguir casada y en Abogados Cebrián se encargan de eliminar el problema financiero de la ecuación. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SHERPA DAY: Jornadas de Marketing Digital en Madrid con más de 600 asistentes, 15 charlas y 19 ponentes Similar Parfum da 5 razones por las que escoger perfumes de equivalencia El COACM reflexiona sobre la igualdad de género en la arquitectura regional en Guadalajara Esenzzia ofrece calidad y una gran variedad de perfumes de equivalencia ZEISS patrocina la 4ª edición del Fórum de Gafas, Lentes y Monturas