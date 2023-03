Detectar fugas de agua y repararlas es importante, según No Más Fugas

Las fugas en viviendas son habituales, por la generación de fisuras en las tuberías como consecuencia de cambios de presión, atascos o desgastes en los materiales con que fueron fabricados. Debido a esto, es esencial localizar y resolver las fugas de agua a tiempo para evitar el derroche de agua y los posibles daños que puedan causar en una propiedad.

La compañía española No Más Fugas cuenta con especialistas en la detección y reparación de todo tipo de fugas de agua en Cádiz mediante el uso de equipos electrónicos.

La importancia de detectar fugas de agua y repararlas Una filtración de agua constante por fuga puede causar daños severos en las paredes, techos, pisos y muebles de viviendas y otros establecimientos. Por ello, las fugas en viviendas de agua deben ser detectadas y reparadas a tiempo por profesionales especializados en el área para prevenir cualquier daño. A estos daños se suma la aparición de moho, lo cual puede ser perjudicial para el estado saludable de las personas, especialmente de quienes sufren de enfermedades respiratorias. Por otra parte, es importante que las personas eviten el derroche continuo de cantidades significativas de agua por fuga para evitar un gasto extra de dinero. Además, las fugas de agua representan un problema serio para el medioambiente porque este recurso vital puede filtrarse en el suelo y contaminar las fuentes de agua subterráneas. Por lo tanto, localizar y resolver a tiempo este tipo de situaciones ayuda a mantener los recursos hídricos seguros y saludables. No Más Fugas también menciona la importancia de reparar las fugas de agua en edificios y establecimientos importantes para proteger sus estructuras.

Servicios profesionales para atender y solucionar fugas en viviendas El equipo de expertos de No Más Fugas es reconocido por localizar fugas en viviendas sin la necesidad de romper las estructuras. Para ello, utilizan equipos y maquinarias de última tecnología que detectan el origen del problema sin que sea necesario la generación de daños estéticos. De esta manera, pueden resolver las fugas bajo un ahorro de dinero y tiempo significativo a diferencia de aquellas empresas o profesionales a las que se les debe pagar por la realización de obras nuevas tras romper. Dentro del catálogo de herramientas tecnológicas de No Más Fugas, se encuentra el geófono. Este consiste en la recogida del sonido de las vibraciones para después amplificarlo y transmitirlo a unos auriculares especiales. Esta empresa y su equipo de especialistas también utilizan gas traza para localizar fugas de gas o agua y cámara termográfica para conocer los comportamientos térmicos y conseguir mediciones rápidas. Del mismo modo, No Más Fugas trabaja con equipos de correlador y los nuevos sistemas de resinado de tuberías.

No Más Fugas proporciona servicios de reparación de fugas en viviendas, comunidades, empresas y piscinas. Del mismo modo, son especialistas en fugas en fábricas, contra incendios, en garajes, tuberías públicas, hoteles y para sistemas de calefacción básicos y complejos.