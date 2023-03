Zema IT realiza una auditoría informática gratuita para evaluar el estado de los sistemas de información Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Para alcanzar las metas con mayor facilidad y en un plazo de tiempo menor, las empresas pueden recurrir a una auditoría informática, una herramienta que permite determinar los niveles de eficiencia y seguridad registrados.

La empresa de soluciones informáticas Zema IT es experta en la ejecución de auditorías informáticas, actividades de mantenimiento técnico en empresas, renovación de equipos tecnológicos y copias de seguridad. Con más de 15 años de experiencia y un equipo de profesionales certificados, la compañía garantiza un servicio de alta calidad para mejorar los procesos tecnológicos de cualquier organización.

Evaluar el estado de los sistemas de información a través de la auditoría informática gratuita de Zema IT Los profesionales especialistas en informática de Zema IT están capacitados para llevar a cabo una auditoría informática eficiente, confiable y objetiva, con el beneficio adicional de que este servicio es totalmente gratuito. Una vez elaborada la auditoría informática, el equipo presenta un informe con el propósito de que el cliente conozca los puntos débiles de su infraestructura.

Una de las ventajas de los servicios que brinda Zema IT es que su equipo técnico puede realizar acciones de mantenimiento de forma inmediata, ya sea en modalidad remota o directamente desde las instalaciones del cliente. Del mismo modo, la empresa entrega recomendaciones acerca de la compra, renting o alquiler de equipos para renovar su parque tecnológico.

Dentro de la auditoría informática, Zema IT hace énfasis en aspectos como la seguridad operativa, la confidencialidad y seguridad informática y la aplicación adecuada del sistema de información en la empresa. Asimismo, este proceso contribuye en el aprovechamiento de las fortalezas y la corrección de las debilidades identificadas durante la auditoría.

¿Por qué es importante llevar a cabo una auditoría informática? Además de evaluar el funcionamiento de los equipos, la auditoría informática es fundamental para analizar posibles deficiencias y debilidades que podrían representar un riesgo para la compañía. De esa manera, las empresas tienen mayores posibilidades de mejorar su desempeño, debido a que la auditoría proporciona una visión integral acerca de su estado y permite tomar decisiones oportunas.

En vista de que la información de una empresa se ha convertido en un activo imprescindible, la auditoría informática determina la necesidad de implementar acciones para garantizar la seguridad de los datos. Por ello, la auditoría informática debe ejecutarse por un profesional independiente, quien está cualificado para realizar un informe sin ningún tipo de influencia.

Como resultado de su compromiso y profesionalidad, la empresa de soluciones informáticas Zema IT es considerada como el socio informático ideal para cualquier modelo de negocio. Al tratarse de una auditoría informática externa, los clientes tienen la oportunidad de contar con las herramientas necesarias para asegurar su crecimiento.

