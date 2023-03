Ventajas de la botella hidrogenadora Emprendedores de Hoy jueves, 9 de marzo de 2023, 18:57 h (CET) La calidad del agua que consumen las personas resulta fundamental para el cuidado de su salud.

Aqua Family Plus es una empresa conocedora de la temática, y por eso recomienda fuertemente el agua hidrogenada, que puede ser consumida gracias a su producto de botella hidrogenadora de agua. El hidrógeno disuelto en agua le otorga cualidades antioxidantes, lo cual mejora sustancialmente el cuidado del sistema inmunológico humano y la convierte en un elemento clave para consumir diariamente.

Ventajas de la botella hidrogenadora El agua que las personas beben normalmente puede tener diversos componentes. Los elementos que contenga dependerán de si se origina desde la canilla, o es comprada de forma envasada. En el caso del agua hidrogenada es importante recalcar que la inclusión del hidrógeno en su justa medida le otorga una ventaja. Aqua Family Plus es una empresa experta en ello, y por ese motivo promociona su botella hidrogenadora. El producto viene en su modelo Japón, presentado en una caja muy elegante y sobria, lo cual lo convierte en un perfecto regalo.

El agua hidrogenada tiene como principales facultades el retardo del envejecimiento de la piel, y la mejora del sistema inmunológico. También sirve para la hipertensión y ayuda contra la diabetes. La botella hidrogenadora, con el pulso de un botón, hidrogena el agua en un tiempo de tres minutos. A su vez, tiene una capacidad de 500 ml y tiene un conformado de diodo de platino puro, duradero, para un sistema de hidrólisis del agua perfecto. Otra ventaja importante es que no necesita un cambio de filtro ni tampoco requiere de mantenimiento.

Más sobre Aqua Family Plus La empresa fue creada en 2005 por Alex y Fernando. El mismo, que optó por hacer una compañía de filtrado de agua, en principio se especializó en filtros de nevera, pero después amplió la gama de sus productos creando soluciones como grifos y también filtros de nevera y duchas.

Además de los beneficios del agua filtrada en la salud, tiene un compromiso con el cuidado del ambiente y también es más económico para el bolsillo. Entre los valores empresariales que promueve se encuentra el ahorro, ya que con los filtros de agua los usuarios se pueden evitar gastar cientos de euros al año en agua embotellada.

Por otro lado, entre sus valores está la sostenibilidad. Aqua Family Plus asegura que con los filtros de agua ya no será necesario comprar agua embotellada en plástico por lo que los clientes se cuidan al mismo tiempo que cuidan el planeta. Los productos garantizan la higiene y salud con el sistema patentado autoclean. La propia osmosis se limpia internamente. Sobre el mantenimiento, la compañía indicó que es nulo y los filtros son intercambiables en menos de 15 segundos.

