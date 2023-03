Bajan un 27% las obras con prefabricado de hormigón en enero y febrero 2023, según Andece Comunicae jueves, 9 de marzo de 2023, 16:47 h (CET) Lamentablemente esta caída viene a refrendar los malos datos que se registran desde el último trimestre del 2022 ANDECE, la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de hormigón, ha publicado los datos de febrero 2023 de número de obras con prefabricado de hormigón.

El número de obras con prefabricado de hormigón en enero y febrero de 2023 ha disminuido un 27% respecto del año anterior, confirmando la caída de actividad en este año.

Cabe destacar que la reducción de actividad en febrero de 2023 no ha sido tan pronunciada como la de enero 2023, mes en el que se registró un descenso de un 40%. Por tanto, parece que, en el comienzo del año, se va ralentizando el ritmo de caída de obras con prefabricado de hormigón.

El estudio realizado por ARTHURSEN sobre el impacto de la subida de costes en 2022, cuyo resumen ejecutivo está disponible en la web de ANDECE, muestra que el aumento de todo tipo de costes de los insumos, de la mano de obra, de los costes de financiación y de nuevos costes que están impactando en el sector, como el coste medioambiental, supone un empeoramiento de márgenes y de beneficios, cuando no pérdidas, para las empresas del sector. La patronal confía en que las inversiones esperadas de los fondos europeos puedan traducirse en una mejora para el resto del año 2023.

Estudio de impacto de costes 2022 en el sector

Las expectativas depositadas, una vez superado el COVID, basadas en la normalización de las cadenas de suministro y en la recuperación de la demanda y de los estímulos a la economía pronto se vieron frustrados con el fenómeno de la guerra Ucrania – Rusia el 25 de febrero de 2022. Por otro lado, si bien se había experimentado un año récord en la subida de los precios de las materias primas durante 2021, desde determinados estamentos de la economía se intentó hacer creer sobre el carácter temporal de dichos incrementos. Nada más lejos de la realidad: dichos incrementos fueros percolando progresivamente, con desiguales resultados, pero siempre en términos alcistas, en las cadenas de valor traduciéndose en una inflación como no se veía desde enero de 2009. Leer el informe completo: www.andece.org/presentacion/

