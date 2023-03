By Safe House y las razones para hacerse socio de su club exclusivo privado Emprendedores de Hoy jueves, 9 de marzo de 2023, 17:20 h (CET) Tanto las empresas como los particulares necesitan en algún momento poder disponer de un espacio en el que disfrutar y relajarse después de una jornada de trabajo o donde realizar actividades corporativas teniendo a mano todo lo necesario para llevarlas a cabo con éxito.

Esto y mucho más es lo que ofrece By Safe House, un club exclusivo privado, en el cual es posible disfrutar de una gran variedad de actividades interesantes, así como también de muchas ventajas para las empresas y personas asociadas. Se trata de una amplia comunidad que tiene a su disposición espacios, servicios y comodidades siempre disponibles, en pleno corazón de la ciudad de Barcelona.

Un club exclusivo privado con ventajas para sus socios By Safe House es un club privado y muy exclusivo ubicado en el centro de Barcelona que asegura poder ofrecer a sus miembros mucho más de lo que se pueden imaginar. Y es que, en efecto, se trata de una comunidad que se reúne con regularidad en un lugar con más de 700 m² a su disposición, donde pueden acceder a una gran cantidad de ventajas desde el mismo momento en el que se hacen socios.

Se trata de un espacio de encuentro especialmente diseñado para los profesionales de la creatividad, quienes tendrán a su disposición una plataforma ideal desde donde pueden impulsar su desarrollo y networking en todas y cada una de sus categorías. De esta manera, se facilita la expansión y, por lo tanto, la universalidad de sus socios. En otras palabras, es el lugar ideal para todas aquellas almas creativas y libres que tienen ganas de explorar todo un universo de posibilidades.

Un espacio perfecto para personas y empresas By Safe House asegura que asociarse a ellos es beneficioso tanto para las empresas como para las personas. En el caso de las empresas, por ejemplo, tendrán a disposición espacios adecuados y exclusivos para hacer negocios, conexiones, cerrar contratos, intercambiar ideas o donde dejar que las novedades fluyan. Todo esto sin ningún coste adicional y bajo petición. Pero, además de eso, también podrán disponer de tres salas ideales para la realización de actividades, como presentaciones empresariales, y hasta fiestas privadas.

Allí, contarán con una gastronomía de primer nivel, perfecta para cerrar contratos o simplemente para pasar el rato. Pero, por otro lado, los particulares asociados también tienen acceso a distintos beneficios como, por ejemplo, disfrutar de un rato de afterwork en un ambiente acogedor, gastronomía a la carta, cócteles de autor y mucho más. Asimismo, tendrán acceso exclusivo a eventos de teatro, catas, música, monólogos, exposiciones de arte joyería y charlas especiales, entre otros.

Para hacerse socio del club exclusivo privado By Safe House ahora mismo, solo hay que entrar a su página web y rellenar un corto formulario online. En el portal, se encuentra también toda la información acerca del club, de sus servicios y de todo lo que ofrece para sus socios.

