Conseguir una hipoteca por encima del 80 % de financiación y la importancia de lograr una buena financiación

Las hipotecas de más del 80 % generan gran interés en aquellos que desean comprar una vivienda. En la actualidad, muchos bancos ofrecen este tipo de financiación, pero lo más habitual es que la concedan a personas con características concretas en su perfil.

En una entrevista realizada al gerente de Habitalia Alicante, Julián de la Peña, cuenta cómo se puede obtener una mayor financiación con la ayuda de especialistas en el área.

¿Por qué es importante conseguir una buena financiación a la hora de solicitar una hipoteca?

Conseguir una buena financiación para una hipoteca ofrece muchos beneficios. Primero, el solicitante tendrá la oportunidad de ahorrar una cantidad significativa de dinero al pagar la hipoteca a lo largo de los años. Esto es especialmente cierto si el solicitante puede encontrar una tasa de interés reducida. Además, una buena financiación también puede asegurar que el solicitante pueda cumplir con los pagos a tiempo sin tener que recurrir en un futuro a la refinanciación para reducir la cuota de la hipoteca. Cuanto mejor negociada sea la hipoteca y mayor porcentaje sobre el importe de compra se consiga, menor será nuestra inversión propia y, por lo tanto, mayor nuestra rentabilidad.

¿Qué papel juega la elección de la entidad bancaria en el porcentaje de financiación?

Los bancos, al igual que cualquier otro sector, compiten entre sí y nunca te ofrecen su mejor hipoteca en la primera entrevista. Negociar con 3 o 4 entidades será clavé para conseguir una mejor hipoteca.

¿Es estrictamente necesario que el solicitante de la hipoteca tenga ahorros?

Sí, comprar una vivienda sin ahorros, es ya una utopía. Cómo mínimo se necesita tener ahorrados el importe de los impuestos (Impuesto de trasmisiones patrimoniales) que en algunas comunidades autónomas alcanza el 10 % del valor de la compra. A lo que hay que sumar el gasto de la notaría, el registro de la propiedad y gestoría. Y eso, si se consigue un 100 % de financiación. Lo cual, está bastante restringido. Por lo tanto, sí, si es necesario contar con importantes ahorros iniciales.

¿Hay algo que las personas puedan hacer para conseguir financiación sin tenerlos?

Sí por ejemplo, cuenta con una antigüedad mínima de dos años en un puesto de trabajo fijo y empresa de larga trayectoria consolidada o han aprobado una oposición, entonces es posible estudiar la viabilidad de la operación y conseguirla. Aunque es más que probable que necesiten avalista.

¿La compra de pisos de bancos es una buena alternativa?

Depende. Siempre habrá que estudiar el precio medio de la zona y el estado de la propiedad. Una tasación nos ayudaría a saber si estamos haciendo una buena inversión.

Muchas entidades ofrecen mejores condiciones de hipoteca si se compra una de sus propiedades. Esto es un valor añadido y un factor a tener muy en cuenta.

¿Es una buena opción conseguir un aval sólido?

Conseguir un aval sólido ayudará a que la financiación no solo sea aprobada, sino que es posible que aumente el porcentaje. Es decir, que en lugar de un 80 % de financiación sobre la compra o el valor de tasación, concedan un 90 %. Eso sí, es muy importante entender las obligaciones que el avalista asume.

¿Puede ayudar un intermediario experto en el área a conseguir una mayor financiación sin avales? ¿Estos expertos podrían ayudar a conseguir una hipoteca por encima del 80 %?

Conseguir una hipoteca que financie el 80 % del menor de los valores (el de compra o el de la tasación), que el ratio de endeudamiento no supere el 30 % de tus ingresos y que te vincule dos o tres productos (seguro de vida, de hogar y nómina), es cosa muy sencilla. Cualquier banco lo ofrecerá si tienes ingresos recurrentes. Conseguir un 90 o 100 % de la compra, eso ya, por cuenta propia, se hace complejo y misión casi imposible. Recurrir a un bróker financiero, en estos casos, es una solución acertada. Un bróker va a conseguir que, mínimo, concedan un 90 % y no cobrarán su gestión si no consiguen el objetivo marcado.

¿Cómo Habitalia Alicante puede ayudar a conseguir una mejor financiación?

En Habitalia Alicante llevamos años ayudando a familias a conseguir una hipoteca en condiciones cómodas para ellos. El volumen de operaciones y los acuerdos con entidades financieras, así como con oficinas de intermediación financiera, nos permiten, casi en el 85 % de los casos, conseguir hipotecas muy favorables y con un mayor porcentaje de financiación. El estudio es totalmente gratuito.

Gracias a su amplio conocimiento del mercado inmobiliario de Alicante y el ámbito financiero, el equipo de Habitalia Alicante puede ayudar a conseguir una buena financiación y con excelentes condiciones. Es posible contactar a la firma por medio de su página web o escribiendo a info@habitaliaalicante.com.