Los consejos de Teipe Digital para recuperar los carritos abandonados, un problema que sufre el 70 % de e-commerce a nivel mundial Emprendedores de Hoy jueves, 9 de marzo de 2023, 16:31 h (CET) El síndrome de los carritos abandonados es un problema de un gran número de e-commerce en todo el mundo.

Esto se debe a diversas razones que se deben analizar para así generar estímulos y evitar la tasa de abandonos. Con solo colocar un producto en el carrito, el usuario se convierte en un comprador potencial y cuando no completa el proceso, surge la duda de ¿cuál es el motivo principal?, y ¿qué se puede hacer para evitarlo?.

Para responder todas las interrogantes, Teipe Digital específica las mejores acciones para reducir la cantidad de abandonos.

Teipe Digital explica cómo evitar el síndrome de los carritos abandonados El año 2022 cerró con un aumento del 30 % de compras realizadas por internet, según fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además de todas las ventas hechas online, se sabe que el 70 % de los usuarios que inician el proceso, no lo finalizan, y suponen un problema de perdida de facturación y rentabilidad para estas empresas. Afortunadamente, hay varias opciones que muestran en Teipe Digital para atajar esta problemática.

Tres opciones para aumentar las posibilidades de compras en un e-commerce Coste de los envíos para el comprador: Uno de los puntos donde hay mayores tasas de abandono registradas es cuando el cliente tiene que pagar el envío. Esto puede ser porque las tarifas de la empresa repartidora aumenten en función a la distancia. Esto se puede hacer para que la percepción del coste no sea tan alta es ofrecer distintas alternativas:

En primer lugar, al permitir que los clientes elijan cuándo recibir sus productos, se puede ofrecer una tarifa reducida si la entrega se realiza dentro de 4 a 7 días. Si el cliente prefiere o necesita el producto de manera inmediata, haciendo que los plazos de entrega sean más cortos, se ofrece una tarifa más alta, permitiendo que sea el cliente quien tome el control de la decisión.

En segundo lugar, los usuarios que se encuentren cerca de un punto de venta o en el alcance de una oficina de correos, podrán elegir entre recibir su pedido en la comodidad del hogar o bien acudir a recogerla por sí mismos. Esto les ofrece una alternativa para aprovechar la geolocalización y recibir su adquisición con rapidez.

En tercer lugar, otra alternativa, es implementar un descuento por compras mayores de cierta cantidad, para que el coste del envío sea más rentable a ojos del consumidor. En este punto, se deben estudiar aspectos relacionados con la viabilidad del descuento y que la cantidad sea atractiva, para así, impulsar la compra.

¿Cómo maximizar las posibilidades de compras desde el checkout? Para motivar la fidelidad de los clientes, es importante ofrecerles beneficios especiales después de que se hayan realizado varias compras. Una tarjeta de fidelización puede ser una buena opción para lograr esto: ofreciendo a los usuarios la posibilidad de disfrutar envíos gratuitos al activar su tarjeta y permitiéndoles comparar el coste habitual con el del producto con tarjeta. Esto no solo les dará un sentimiento de satisfacción, sino que también permitirá ampliar la base de datos.

Por último, una estrategia interesante para hacer que el cliente compre más productos es hacer uso de la venta cruzada. Esta considera la posibilidad de ofrecer al comprador otro artículo para agregar al carrito de compra, con tal de generar un volumen que resulte beneficioso y en donde el envío no tenga costes.

Si se necesita información acerca de cómo sortear el problema de los carritos de compra abandonados en un e-commerce, Teipe Digital tiene la solución que tanto se ha estado buscando. Esta empresa ofrece un espacio para solicitar asesoramiento y servicios especializados.

