Un nuevo paso en el mercado de los portátiles reacondicionados, la gama New Refurbished

Una excelente manera de ahorrar dinero y contribuir al medioambiente mediante la reutilización de equipos, si se cuenta con un proveedor de confianza, son los portátiles reacondicionados.

Esta modalidad incluye una amplia variedad de modelos, que pueden adaptarse fácilmente a cualquier presupuesto. Con el objetivo de potenciar los atributos de los equipos reacondicionados, Jet Computer ha lanzado su propia gama, New Refurbished, con ordenadores potentes y asequibles. Esta tienda de informática online ofrece a sus compradores tecnología con garantía y un equipo de atención especializado para orientar en la decisión de compra.

New Refurbished, portátiles para todos los bolsillos Los que buscan ahorrar dinero al comprar portátiles reacondicionados no tienen por qué comprometer la calidad de sus equipos. Los dispositivos New Refurbished son, en esencia, equipos de segunda mano que pasan por un proceso de reconversión en el que se sustituyen piezas desfasadas internas y externas, se lleva a cabo una limpieza y se cambian las carcasas. Sin embargo, estos equipos pueden no haber sufrido ningún tipo de desperfecto, ya que muchas veces solo están afectados por pequeños detalles estéticos, embalajes defectuosos o han sido devueltos a tienda sin usar.

Jet Computer cuenta con un equipo técnico informático que vela porque estos equipos tengan una larga vida útil. A la hora de realizar el reacondicionamiento, la empresa informática selecciona rigurosamente aquellos equipos fabricados por grandes marcas, ya que suelen estar diseñados para soportar largas jornadas de trabajo o para ofrecer un alto rendimiento gracias a sus distintos componentes.

Jet Computer ofrece una amplia gama de portátiles New Refurbished La tienda online Jet Computer busca que sus clientes se sientan seguros al adquirir un equipo reacondicionado. Por eso, no solo cuentan con precios competitivos, sino que proporcionan garantías de hasta 1 año. Sin embargo, dado que la mayoría de los artículos proviene de leasing y renting de importantes corporaciones, están orgullosos de señalar que no se suelen dar problemas en el funcionamiento de los equipos.

Esta compañía, además de ofrecer en el mercado español una gran variedad de portátiles de gama profesional, cuida de cada detalle relacionado con el rendimiento de sus equipos, para garantizar calidad. Así, en cada paso del proceso de reparación y venta de los ordenadores siguen la normativa ISO 9001. Además, testan los portátiles New Refurbished, mediante un software específicamente diseñado para probar los sistemas de estos equipos con eficacia, procesando también el borrado de datos.

Jet Computer, con más de 23 años de experiencia en el sector informático español, ofrece equipos reacondicionados de algunas de las marcas más reconocidas del mercado, junto al apoyo de un equipo de asesores especializados que velan por las necesidades y exigencias de empresas y particulares.