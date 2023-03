Day Off Events, una importante productora de fiestas y eventos Emprendedores de Hoy jueves, 9 de marzo de 2023, 15:05 h (CET) Son un modelo de negocio innovador en el sector de los eventos que nació allá por el año 2008 en Barcelona en plena crisis financiera. Buscaron la fórmula para ofrecer packs de fiesta a precio cerrado casi de menú para grupos, pero con el atractivo de conseguir espacios privados 100 % y contenidos básicos para cualquier evento importante con la máxima calidad.

Primero comenzaron creando fiestas tanto para empresas como particulares con todos los contenidos, el venue o sala de eventos privado, supervisores de eventos, fotógrafos, photocall, camareros, catering, servicio de bebidas y espectáculos en directo y DJ y dieron en el clavo cuando crearon la primera gran fiesta colectiva para chicas de despedidas de soltera LA CIAO BELLA´S SECRET, viendo la gran aceptación y éxito vinieron los demás packs uno de cenas de empresa con el nombre de XMAS PARTY, posteriormente otro especial son las puestas de largo, bajo el nombre de IT´S MY 18 PARTY y para rematar se aventuraron con las fiestas en catamarán y lanzaron su fiesta BOAT BEAT PARTY. A partir de ahí, se popularizaron de tal manera que saltaron a otras ciudades del país y ya operan tanto en Málaga como en Madrid

A día de hoy disponen prácticamente de fiestas y eventos para todas las ocasiones.

Las productoras de fiestas y eventos para empresas y particulares, con un sistema de creación de fiestas específicas para cada ocasión consiguen precios sin competencia y con todos los complementos necesarios para cualquier tipo de fiesta y eventos con el atractivo de tener precio único por persona y con la comodidad de ir personalizando los eventos con los regalos que ofrecen según el número de asistentes o bien contratándolo aparte.

Cada vez más personas en España optan por organizar sus fiestas particulares y eventos para empresas con la ayuda de una productora de fiestas como, por ejemplo, Day Off Events. Esto se debe a que con celebraciones importantes no se pueden correr riesgos y con empresas como estas, prácticamente el error es mínimo o casi nulo. Esto se debe a que disponen en caso de imprevistos de un poder de reacción resolutivo muy alto debido a la gran cantidad de espacios y proveedores de los que disponen.

Todos sus producciones de fiestas están ideadas para realizar cada tipo de evento, para los eventos de empresa disponen de packs de eventos desde ponencias a presentaciones, cenas de empresa, fiestas de verano o los cada vez más populares kick off´s, para los eventos particulares disponen de fiestas especialmente pensadas para de puestas de largo, fiestas de cumpleaños, graduaciones, despedidas e incluso bodas informales.

Los locales con los que van cerrando acuerdos para desarrollar sus fiestas allá donde van son únicos y espectaculares, van desde platós de televisión hasta estudios de fotografía y terrazas increíbles y lo mejor de todo es que el alquiler del espacio/venue está incluido en el precio para grupos a partir de 40 asistentes.

Day Off Events, la productora de eventos mejor aliada para organizar fiestas también en veleros y catamaranes La productora de eventos Day Off Events es una de las mejores aliadas de todas aquellas personas que desean hacer una celebración familiar o evento de empresa en barco.

Las personas o empresas pueden decidir el horario de su preferencia, ya sea durante la mañana, durante el mediodía o por la tarde. Además, durante las celebraciones, los asistentes disfrutan de un espacio o embarcación en privado y pueden celebrarlo cómodamente con todos los contenidos sin preocupación alguna.

Sus packs básicos de fiesta tienen un precio de salida básico de 49,90 € + IVA por persona. Este incluye absolutamente todo lo necesario.

Llevar a cabo una celebración con Day Off Events Los interesados en disfrutar deben entrar en la plataforma de Day Off Events y rellenar un formulario para obtener un presupuesto. Con este fin, se deben indicar algunos datos como la ciudad (Barcelona, Madrid o Málaga), la fecha, el horario, número de asistentes y tipo de evento a celebrar, entre otras cosas.

Finalmente, quienes no han oído hablar de la productora de eventos en cuestión deben saber que tiene una trayectoria de más de 15 años. Además, está conformada por un equipo de especialistas en la organización de todo tipo de actividades para particulares y empresas.

