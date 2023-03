Los inversores alicantinos son los más tecnológicos y los de Valencia los que tienen la edad media más baja en la región, según XTB Comunicae jueves, 9 de marzo de 2023, 09:10 h (CET) Radiografía del inversor valenciano: diversifica más sus carteras, con empresas de los sectores tecnológico, retail o consumo Preferencia por la diversificación en las carteras, con gran interés por el sector tecnológico, invirtiendo en empresas nacionales e internacionales y con una edad media inferior al resto de España: 42 frente a 45 años. Este es la radiografía del inversor valenciano según el estudio elaborado entre sus clientes de la Comunidad Valenciana por XTB, que especifica, además, que los inversores de Valencia son los que cuentan con la edad media más baja de toda la región, 39 años.

El bróker online detalla, además, que los inversores de la provincia de Alicante son los más tecnológicos a la hora de tomar posiciones en el mercado. De hecho, 4 de las 5 acciones más negociadas por los clientes de XTB son de este sector. Concretamente, Amazon, Tesla, Palantir e Intel, estas dos últimas muy relacionadas con la última tendencia en inversión en Inteligencia Artificial. Otra de las peculiaridades de los inversores de la Comunidad Valenciana es que, frente a la preferencia del resto de inversores nacionales por los bancos, y a pesar de que Sabadell cuenta con una gran aceptación en la región, los inversores de la Comunidad Valenciana prefieren diversificar más en sus carteras, incluyendo empresas de sectores como el tecnológico, el retail, el consumo o empresas cuyos precios han sufrido caídas en el último año.

En cuanto a las acciones más negociadas por los clientes de XTB, Sabadell es la más escogida por alicantinos y castellonenses. Mientras que en Valencia se coloca en primer lugar ENCE y los inversores apuestan también por empresas como Inditex, Día y A3media. Por último, en Castellón, que es donde más se sigue la tendencia nacional, son el ya mencionado Sabadell e IAG las acciones más negociadas.

"En base a la elección de carteras, los clientes alicantinos invierten basándose en análisis fundamentales, frente a los valencianos que parecen estar más influenciados por la actualidad y las noticias bursátiles diarias a la hora de decidir sus inversiones en bolsa", explica Javier Urones CFA, Head of Sales XTB España.

En cuanto a los jóvenes valencianos con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, y según el informe ‘¿Cómo invierten los jóvenes españoles?’, el bróker especifica que el 54,25% ha invertido alguna vez en los mercados financieros. Y, además, el 69,5% lo hace de forma recurrente. A la hora de invertir, prefieren en criptomonedas (65,3%), fondos de inversión (42,5%) y acciones (40,3%) y el 40,2% de los que invierten tiene colocados actualmente entre 1.000 y 5.000 euros, seguido del 33,8% de los jóvenes que tiene destinado a la inversión menos de mil euros. Además, el 81,5% de los jóvenes inversores valencianos son usuarios habituales de aplicaciones móviles y suelen operar a través de las entidades bancarias (63,1%) y los brókeres especializados (36,9%).

Preguntados por el tiempo que llevan invirtiendo en los mercados financieros y los motivos que les llevaron a hacerlo, la mitad de los jóvenes (51,6%) lleva entre 1 y 3 años destinando parte de su dinero a las inversiones y el 63,1% de los jóvenes inversores empezó a invertir influenciado por su entorno cercano.

XTB, uno de los brókeres online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo y que está presente con oficina en España desde 2008, participará, en Forinvest, el mayor espacio de networking financiero-empresarial del país, donde estará presente con un stand. Además, el estratega jefe de XTB, Pablo Gil, participará como ponente para hablar de ‘Lecciones de un inversor en bolsa’, enmarcada en el XIII foro de Finanzas Personales de Rankia, donde analizará la tendencia recurrente en los inversores, sobre todo en el largo plazo, de proyectar el futuro en base a lo que ha ocurrido en el pasado, dando por hecho que ese comportamiento continuará igual y creando una idea preconcebida de lo que se ha vivido previamente.

