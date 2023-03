Frenar la desigualdad Pedro García Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 9 de marzo de 2023, 08:39 h (CET) La campaña de Manos Unidas para este año 2023 está en marcha. El lema se centra en el desafío de la desigualdad. Su magnitud hace que en muchas ocasiones la desigualdad se haya convertido en algo inamovible, contra lo que parece imposible luchar. Manos Unidas se ha propuesto no solo redoblar esfuerzos económicos, materiales y personales, sino invertir en sensibilización con el objetivo de provocar un cambio de mentalidad.



Frenar la desigualdad y corregirla puede ser el fruto de un trabajo conjunto y cooperativo en el que todas las partes implicadas asuman la parte que les corresponda. Sin negar la dimensión institucional y estructural de este grave problema, He leído que Manos Unidas ha querido poner el foco de atención en lo aparentemente pequeño. La sociedad, en su conjunto y cada una de las personas que la constituyen, son portadoras de competencias, habilidades y recursos que, debidamente empleados, podrían ayudar a corregir las desigualdades nacionales e internacionales. NORMAS DE USO

