Panegírico al Día de la Mujer Jesús Antonio Fernández Olmedo Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 9 de marzo de 2023, 08:32 h (CET) Con una psicología diferente allí está

ella siempre pendiente con mas dedos de frente casi como un teniente

Ella como la mas bella cual doncella

Mayor, mediana, joven o niña siempre altiva y con gracia concebida llegará mas allá que una diva

Da golpes maestros suaves y sonoros , con pasos mientras prepara vasos y besos

Mantienes el género homo presente y calmo siendo del mismo género

Dibujas salidas y entradas en anchas y difíciles caminadas pero tiras lo que ya no vale nada Descubridora del tímido tiempo que aquí estamos y en un lapso nos vamos.

Guitarra y piano se complementan y así no mientan camino evitar sombras, codos y algo que asombra.

Plena de necesidad maestra de lenguajes y ropajes

Madre, hija o amante siempre adelante.

