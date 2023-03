Las sucesivas mayorías en el Constitucional aparcaron sine die, trece años después, la cuestión de la ley del aborto al constatar que les resultaba imposible encontrar una racionalidad jurídica sobre la que fundamentar una decisión de consenso. Y pasó lo que se temía que pasara: el Tribunal Constitucional más politizado de la historia ha solventado la cuestión exactamente del modo en que cabía esperar que lo hiciera.



“Es un día triste para la sociedad española”, dijo el secretario general de la CEE. “En España hay seres humanos a los que no se reconocen derechos humanos”. Solo queda esperar que algún voto particular refleje que aún quedan jueces para los que los derechos no son solo cuestión de mayorías de poder.