Herramientas no-code que se ajustan a las necesidades de un proyecto de la mano de Nomascode Emprendedores de Hoy jueves, 9 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Una verdadera revolución en el mundo del software son las plataformas no code, ya que resultan accesibles para todo tipo de usuarios.

Se trata una tecnología orientada a quienes no poseen conocimientos sobre códigos y requieren de desarrollos digitales para impulsar sus negocios de forma rápida, efectiva y sin ningún tipo de inconveniente.

En esa línea trabaja Nomascode, una agencia no code que está enfocada en colaborar con empresas y startups en el desarrollo de aplicaciones móviles y web, mediante el uso de herramientas que se ajustan a las necesidades de cada proyecto en particular. El objetivo principal es potenciar el crecimiento de compañías de una manera distinta al formato tradicional, que se enfoca en proyectos desarrollados con códigos.

Herramientas no code adaptadas a las necesidades de cada proyecto El avance del mundo digital genera una gran presión para muchas empresas, debido a que deben adaptarse al nuevo contexto social y a las nuevas demandas de un público cada vez más exigente.

Se trata de un proceso que supone tiempo y dinero para poder llevarse a cabo de forma efectiva, con lo cual el retorno de la inversión se extiende en el tiempo. A eso se suma la capacitación en nuevas tecnologías para administrar con éxito cada plataforma, lo que agrega un gasto adicional a la situación.

Ante eso, Nomascode ofrece el servicio de creación de tienda online sin ningún tipo de código, garantizando un proceso de venta de productos. Esta plataforma ofrece herramientas y botones para una promoción efectiva, al tiempo que los usuarios pueden acceder a las herramientas de estadísticas y notificaciones para conocer a cada cliente y poder enviar promociones e informaciones de valor.

Una tecnología innovadora y con amplios beneficios Desde hace tiempo que se viene gestando la idea de un mundo con plataformas no code, es decir, accesible a todas las personas, que sin necesidad de conocimientos profundos de programación puedan desarrollar sus propios sitios web para potenciar sus negocios.

Dicha metodología se encuentra en auge en distintas partes del mundo, en especial por el ahorro que supone evitar la programación manual convencional. Muchos consideran que la misma se aplicará en gran medida a futuro, abarcando a proyectos de distintos ámbitos.

Entre los puntos más destacados como beneficios, se pueden mencionar el ahorro de costes, ya que se evitan grandes inversiones de desarrollo y mantenimiento. Además, el sistema supone un ahorro de tiempo, con una gestación rápida, modificaciones y actualizaciones en tiempo récord; y un lanzamiento a corto plazo.

Con un gran enfoque puesto en la satisfacción de los clientes y herramientas no code que incrementan la productividad y velocidad de desarrollo de un proyecto, Nomascode está posicionada como una agencia de referente en el desarrollo de aplicaciones móviles y web para potenciar negocios.

