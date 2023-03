Round The Word Spain sobre las ventajas de realizar cursos escolares en el extranjero Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 17:48 h (CET) Pocas experiencias son tan beneficiosas para un adolescente como estudiar en el extranjero. El crecimiento personal y académico es evidente y la posibilidad de abrirse nuevas puertas se incrementa exponencialmente. Con la globalización, las alternativas se han multiplicado y, actualmente, estos cursos son más accesibles.

Round The Word Spain apuesta claramente por este tipo de experiencias, y ofrece a las familias las opciones que mejor se adaptan a cada niño, con el objetivo de ayudarles a sacar el máximo partido de cursar un año escolar en el extranjero.

Ventajas que aporta estudiar en el extranjero Henar Landa es una experta en la materia. Su experiencia no se remonta únicamente a la dirección de RTWSpain desde el año 2003. Ya de niña y adolescente, tuvo la oportunidad de participar en campamentos y programas en el extranjero que le marcaron de por vida. Sus vivencias fueron tan positivas que volvió como monitora durante años, hasta que decidió convertir su pasión en su profesión.

Estudiar en el extranjero supone muchas ventajas para quienes tienen la oportunidad de hacerlo. La primera y, sin duda, la más evidente, es la posibilidad de aprender un nuevo idioma. La inmersión profunda en otra lengua garantiza su asimilación eficaz. Es por eso por lo que los cursos escolares en Inglaterra o Estados Unidos son una excelente herramienta de inmersión lingüística. Otra de las ventajas que obtienen los alumnos en el extranjero es la madurez que ganan con la experiencia. Al salir de su zona de confort, se enfrentan a retos que los llevarán a experimentar nuevos niveles de autosuficiencia. Ganarán seguridad en sí mismos y adquirirán más conciencia sobre su lugar en la sociedad.

Conocer nuevas personas, culturas y países La directora de RTWSpain asegura que otro de los beneficios más importantes es el crecimiento personal que experimenta cada niño. Esto se consigue a través del contacto que establece y las amistades que forja con personas provenientes de diferentes países. A través de ellas, el alumno podrá acceder a nuevas culturas y de esta manera obtener una formación más integral.

Como especialista en este tipo de programas, Landa asegura que la madurez que el alumno gana en muy poco tiempo traerá consigo otras ventajas. Al volver a casa, la persona valorará más lo que tiene y será más tolerante con lo que ocurre a su alrededor. Esto le ayudará a enfrentarse mejor a los diversos escenarios que la vida le presente en el futuro.

RTWSpain dispone de alternativas adaptadas a las necesidades de cada edad y cada familia. Desde campamentos y programas para niños de 7 a 16 años en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España hasta programas Pre-College para niños de 14 a 18 años en universidades americanas y europeas, programas de voluntariado, programas de aventura y viajes de vela y buceo. Y, como no podía ser de otra manera, entre sus opciones, por supuesto cuenta también con cursos escolares en Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.