Los principales beneficios de la remodelación de glúteos con ácido hialurónico, en Alluring Clinic Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 17:30 h (CET) Con el paso de los años, partes del cuerpo como los glúteos, pierden firmeza y volumen. Este proceso es aún más significativo si no se realiza actividad física de forma constante. En ese sentido, para algunas personas, el tiempo puede ser uno de los peores enemigos de la belleza corporal.

Ante estos casos, para continuar con un glúteo firme, se utiliza otro tipo de técnicas, como los tratamientos de medicina estética. En este sentido, la cirugía plástica es el procedimiento más conocido. Sin embargo, Alluring Clinic ofrece la remodelación de glúteos con ácido hialurónico, el tratamiento ideal para aquellas personas que no desean pasar por el quirófano. Además, es efectivo, ya que con una sola sesión es posible no solo aumentar el tamaño, sino también dar forma a la zona tratada y compensar la pérdida de tejido adiposo que da forma al glúteo.

Cómo funciona la remodelación de glúteos con ácido hialurónico La remodelación de glúteos con ácido hialurónico es un tratamiento que se realiza de manera ambulatoria, y tiene una duración de entre 30 y 45 minutos. El procedimiento se basa en una serie de inyecciones de ácido hialurónico a través de cánulas flexibles sobre la dermis profunda de los glúteos, por lo que para evitar cualquier molestia del paciente por los pinchazos se suele utilizar anestesia local en la zona a tratar. En consecuencia, el proceso es casi indoloro.

Asimismo, después de la infiltración se realiza un masaje sobre la zona para poder extender correctamente el relleno de manera uniforme. También es recomendable continuar con estos masajes durante los días posteriores al tratamiento.

Cabe destacar que, a diferencia de las técnicas quirúrgicas, el procedimiento con ácido hialurónico es temporal, con una duración de entre 18 y 24 meses. Sin embargo, los resultados son visibles automáticamente después de realizar el relleno.

Ventajas del tratamiento de aumento de glúteos con ácido hialurónico El aumento de glúteos con ácido hialurónico es un tratamiento diseñado para aquellos pacientes que presentan glúteos caídos o planos debido al paso del tiempo o al estilo de vida, y no desean recurrir a la cirugía estética para incorporar implantes en la zona. En este camino, esta técnica tiene varias ventajas, como la rapidez y la sencillez de su aplicación, el hecho de ser casi indolora, la obtención de resultados inmediatos y los escasos efectos secundarios. Además, se puede realizar a cualquier edad.

Más allá de su sencillez, para el procedimiento de remodelación de glúteos con ácido hialurónico es fundamental contar con un asesoramiento médico adecuado por parte de un especialista con experiencia en medicina estética para valorar cuál es la mejor técnica en cada caso. En este sentido, Alluring Clinic cuenta con profesionales altamente calificados y con años de trayectoria en tratamientos estéticos. Además, ofrece una primera consulta informativa gratuita para analizar el caso e identificar el método más adecuado.

