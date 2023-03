Las marcas propias, la clave para obtener electrodomésticos baratos de la mano de Electro Depot Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 17:03 h (CET) El incremento de los precios es una de las principales preocupaciones de los españoles en este año 2023. De hecho, en el mes de enero, la inflación cerró en un 5,8 %, lo que significa que superó a la de diciembre, que alcanzó el 5,7 %. Factores como los carburantes, la ropa y el calzado han sido algunos de los aceleradores de este indicador.

Con esa presión, los consumidores se han volcado al mercado buscando economizar al máximo. Son más meticulosos escudriñando alimentos, productos de aseo, ropa, zapatos y electrodomésticos baratos, como los que ofrece Electro Depot.

La inflación empuja a los usuarios a las marcas propias La cadena de tiendas Electro Depot, que cuenta con más de 100 tiendas en Europa, confirma esta tendencia del mercado español. Una encuesta publicada por el portal We Are Tester estableció que el 81,4 % prefería los productos de marcas propias por la relación calidad-precio. Otras de las motivaciones que encontraron los consultores fueron la variedad de oferta y el prestigio de la tienda vendedora.

Los especialistas en el mercado de electrodomésticos indican que los de marca propia se han convertido en una alternativa en este contexto inflacionario. Son mucho más económicos que las firmas tradicionales, pero ofrecen las mismas prestaciones de calidad, durabilidad y garantías. En el caso de Electro Depot, la marca indica que ofrecen la oportunidad al consumidor de tomar una decisión “considerada”.

Esto es posible porque al adquirir marcas propias, los consumidores no solo acceden a electrodomésticos baratos y de buena manufactura; también contribuyen efectivamente al cuidado del medioambiente. Los procesos productivos y de comercialización son sostenibles. La unión de todas estas características permite compras más inteligentes por parte de los consumidores.

Marcas propias garantizan electrodomésticos baratos y con calidad Electro Depot es una tienda especializada en la comercialización de electrodomésticos baratos, artículos para el hogar, equipos electrónicos de imagen, sonido e informática. También tiene un departamento dedicado a las últimas novedades de telefonía, ocio, movilidad urbana y otro a la venta de productos de belleza y salud.

Con 5 tiendas en España, la comercializadora ha reafirmado el compromiso con el concepto enfocado al ahorro con los precios más bajos del mercado. La principal arma en esta lucha son las líneas de electrodomésticos baratos de marcas propias como Valberg, High One, Cosy Life y Edenwood. Sus productos han sido diseñados y evaluados en Francia y Bélgica, obteniendo los mejores resultados.

Las marcas propias incluyen lavadoras, televisores, frigoríficos, congeladores, aspiradoras, cafeteras, tostadoras, planchas, grill, batidoras y freidoras. También disponen de artículos de sonido e iluminación. Según la tienda, todos estos artículos tienen la mejor relación calidad-precio y su compromiso con los usuarios es devolver la diferencia x2 si encuentran uno de sus productos en la competencia a mejor precio.

