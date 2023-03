Así consiguió Paula pasar de la puerta fría a alcanzar el éxito en su negocio

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan tanto autónomos como empresas es la dificultad que existe para conseguir nuevos clientes en el día a día. Las relaciones con otros profesionales del entorno y el "intercambio" de clientes son una alternativa interesante a la hora de impulsar un negocio. Para ello, surgió una plataforma que permite conectar profesionales e impulsar negocios mediante un movimiento empresarial basado en la generosidad y confianza, con herramientas que facilitan las colaboraciones y, por consecuencia, los nuevos clientes. Este es el caso de Paula, una agente de seguros que decidió unirse a esta comunidad para mejorar sus ventas y que señala los múltiples beneficios de neting.

¿Cómo era tu rutina de trabajo antes de unirte a neting?

"A primera hora de la mañana siempre revisaba la agenda del día, papeleos y temas administrativos. Los lunes, sobre todo, era el día de concertar citas; y el resto de la semana eran visitas, visitas y más visitas. Muchas de ellas sin haberlas llegado a concertar.

Esos huecos para 'visitas' podían ser llamadas a contactos de contactos, llamadas para presentarme y ofrecer mis servicios o incluso días de puerta fría sin parar. También me lancé a organizar algún evento con sorteos incluidos y así poder conseguir papeletas con números de teléfono para llamarles y ofrecerles mis servicios."

¿Cuánto tiempo de la jornada laboral dedicabas a conseguir nuevos clientes?

"Al final de una semana en la que el 80% mi tiempo eran acciones comerciales, incluso más del 65% los clientes podían decirte que no. Y puedo decir que era una lucha en la que constantemente piensas 'en qué momento he decidido yo hacerme autónoma'. Porque no solo eran los no de los clientes, sino las mochilas que tú te pones como '¿por qué yo no vendo tanto?, ¿es que yo no valgo?, ¿qué estoy haciendo mal?'".

¿Cómo conociste neting?

"Un día en la oficina, algo pasó. Nosotros normalmente no recibimos a clientes en la oficina, nos desplazamos o lo hacemos por teléfono. Pero hace ahora 3 años, hubo una mañana en la que en mi oficina no paraban de entrar personas preguntando por mis compañeros.

Automáticamente, les pregunté que qué pasaba, qué estaban haciendo ellos y yo no. Y me contaron que se habían registrado en una comunidad de profesionales en la que se recomiendan unos a otros. Y todas esas visitas eran compañeros que querían saber más sobre ellos para recomendarles a sus contactos.

Resulta que se juntan profesionales de distintas categorías profesionales, bajo el liderazgo de un Manager, para generar oportunidades de negocio para todos ellos y buscar nuevas sinergias."

¿Cómo comenzaste a participar en uno de los equipos de neting?

"Una vez que mis compañeros me pusieron al tanto de esta comunidad de profesionales, quise registrarme yo también, y pude hacerlo porque justo había una plaza libre de agente de seguros en uno de los equipos. Fui conociendo a todos los compañeros del equipo y recibí mi primera oportunidad de negocio, o referencia, la primera semana."

¿Cuáles son los beneficios de formar parte de estos equipos?

"Con el paso del tiempo, el equipo fue creciendo y cada vez había más actividades profesionales ocupadas.

Estando dentro de un equipo ya había aumentado mis ventas y había reestructurado mi agenda para tener más tiempo libre, ya que ahora el 80% mi agenda comercial eran clientes recomendados. En resumen, conseguí más tiempo y mejores clientes."

¿En qué momento surgió la oportunidad de ocupar el rol de Manager?

"Yo, que siempre he sido mucho de ayudar a otros y ya lo hacía antes de entrar aquí, pensé '¿cómo puedo yo hacer que esto les suceda a otros autónomos o profesionales?'. Me puse en contacto con neting, la plataforma que lideraba estos equipos, y lancé uno nuevo. Esta vez, como Manager del equipo, para poder abrir plazas a más profesionales y ayudar a que a otros profesionales les suceda lo mismo que a mí."

¿Cuál ha sido tu evolución profesional desde que asumiste este rol?

"Ahora, 3 años después desde que entré, soy Manager de un equipo de 40 profesionales, cada uno con su actividad profesional y han podido dejar de hacer puerta fría. Y yo he podido crecer profesionalmente, al tener mejores ventas y recibir unos ingresos extra por liderar el equipo, y personalmente gracias a desarrollar y poner en práctica mi liderazgo."

De esta manera, neting es una herramienta ideal para quienes busquen impulsar sus ventas y negocios o se hayan sentido solos como autónomos. Para quienes quieren ayudar a otros profesionales y ser ayudados. Es decir, es un win-win.