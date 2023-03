La importancia de no coger un cachorro en el mercado negro y adoptar cachorros con criadores de confianza Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 16:46 h (CET) Las autoridades de protección afirman que el comercio ilegal de animales es una industria lucrativa y en auge, a pesar de que actualmente es un desafío recopilar datos precisos.

Un ejemplo de ello es la creación de camadas de animales para ofertarlas ilícitamente. Esto ocurre en detrimento de la salud física o emocional de los cachorros y las madres. Para detener dicha problemática, distintas asociaciones se han encargado de promover la adopción de mascotas que han sido abandonadas. Otra alternativa es recurrir a sitios que estén avalados ante los organismos pertinentes y que cuenten con un criador de perros profesional. Estos se pueden encontrar en buscadores online especializados como La central del cachorro.

Es importante no adquirir un cachorro en el mercado negro Los criaderos ilegales son negocios que cometen fraudes ante los entes que se encargan de regular el comercio de seres vivos. Por esta razón, no priorizan el bienestar de las mascotas que custodian y sus espacios no son adecuados para la procreación y crianza de los animales.

En la mayoría de los casos, los perros y sus cachorros son hacinados y no cuentan con controles parasitarios ni vacunas reglamentarias. La baja higiene y control de enfermedades puede implicar riesgos tanto para las mascotas como para los nuevos propietarios.

Asimismo, las crías que no pueden encontrar un hogar durante su período de exhibición son abandonadas de forma masiva o se devuelven al criadero, donde son utilizadas para engendrar nuevas camadas. Una vez culmina su temporada fértil, los animales son sacrificados.

Una forma de adoptar cachorros con criadores de confianza Una de las alternativas más seguras para dar un hogar a los cachorros es acudir a refugios certificados con un criador de perros profesional. Los animales que viven en este tipo de centros de acogida están acostumbrados a socializar con personas y se adaptan con rapidez a nuevos entornos. Además, se encuentran en buenas condiciones de salud.

Por otra parte, los veterinarios recomiendan a quienes desean conseguir una raza específica que acudan a criadores profesionales. Para contactarlos se pueden utilizar buscadores como La central del cachorro. Se trata de una plataforma online especializada en tiendas y centros de adopción de mascotas, los cuales brindan garantías de cuidado y compromiso.

Las tiendas y refugios recomendados por la plataforma son seleccionados siguiendo una rigurosa inspección de sus instalaciones. Asimismo, cuentan con documentación certificada y licencias de crianza de acuerdo a lo establecido por la legislación de animales. Del mismo modo, avalan que los cachorros son atendidos por veterinarios y personal cualificado.

Los especialistas y sociedades protectoras de animales indican que una forma de evitar elegir cachorros en el mercado negro es evaluar los antecedentes del criador y los papeles del cachorro. Para ello, se debe recibir el certificado de ascendencia, cartilla de vacunaciones y registro municipal.

