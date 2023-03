Croquetas gourmet en las cartas de los mejores restaurantes Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 14:51 h (CET) Desde hace muchos años, las croquetas han formado parte de los platos tradicionales de España como frituras exquisitas provenientes de los restos de pollo, pescado o carne en las comidas. Hoy en día, estas croquetas se han hecho tan populares que muchos restaurantes las añaden a su carta en su versión gourmet para ofrecer una experiencia culinaria mayor a sus consumidores. Croquetería Gourmet Barcelona, como su nombre lo indica, es una empresa especializada en la elaboración de una gran variedad de croquetas gourmet para empresas y restaurantes de toda Barcelona.

Los beneficios de las croquetas gourmet congeladas Es común escuchar que los nutrientes y vitaminas no se conservan en alimentos congelados a diferencia de aquellos que son preparados cuando aún están frescos. Sin embargo, los expertos en nutrición y salud han catalogado esto como un mito y afirman que ofrecen los mismos beneficios que los productos frescos. Además de esto, los alimentos congelados ofrecen una serie de ventajas a los particulares, restaurantes y empresas como, por ejemplo, la gran durabilidad que tienen. Esto debido a que no fermentan ni se deterioran aun cuando han sido usados, lo cual permite que duren hasta un plazo de 1 año. Croquetería Gourmet Barcelona, empresa especialista en suministrar croquetas gourmet congeladas a restaurantes y negocios, explica que este tipo de artículos tampoco pierden su sabor. Del mismo modo, las croquetas congeladas ocupan poco espacio en el congelador y son muy cómodas y rápidas de preparar en comparación con otros alimentos. Como punto extra, las croquetas gourmet congeladas están en tendencia en España, por lo que resultan ideales para atraer más consumidores de forma económica y práctica.

¿Por qué optar por las croquetas gourmet de Croquetería Gourmet Barcelona? Las croquetas gourmet de Croquetería Gourmet Barcelona son reconocidas por estar elaboradas de forma artesanal con ingredientes naturales. Estos ingredientes agregan un sabor exquisito a las mismas, no generan afecciones y la fórmula está pensada para el disfrute de toda la familia. Por otra parte, esta compañía destaca por elaborar hasta 15 variedades de croquetas gourmet que son congeladas y preparadas para su posterior suministración a restaurantes. Esta variedad y el sabor culinario profesional hace que estos alimentos fritos resulten ideales como aperitivos, en platos principales o informales. Entre las diferentes croquetas que ofrece Croquetería Gourmet Barcelona se pueden mencionar las croquetas de jamón ibérico, con queso parmesano, brócoli, camarones, porros, salmón ahumado, etc. Cada preparación está pensada para complacer los gustos de todos sus clientes, desde los amantes de la carne y el pescado, hasta los que prefieren alimentos fritos veganos. Como punto extra, esta empresa familiar destaca porque cada uno de los ingredientes mencionados son de primera calidad, lo cual potencia el sabor culinario de las croquetas.

Hoy en día, muchos restaurantes españoles acuden a Croquetería Gourmet Barcelona para mejorar su carta y destacar entre su competencia gracias a la gran variedad de sabores que ofrece la empresa.

