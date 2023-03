FluxForce, aliado estratégico para hacer crecer una empresa

Teniendo siempre en cuenta el perfil y las acciones de los clientes de cada empresa, FluxForce es una empresa All in One de Marketing Automation, la cual integra gestión de contactos ilimitados, segmentación de clientes, oportunidades de ventas, tracking de sitios web, inteligencia artificial en la personalización de templates, campañas de marketing digital multicanal y mucho más

¿Qué se entiende por Marketing Automation? El Marketing Automation es actualmente una de las tendencias más importantes del marketing digital a nivel mundial. Su propósito es ayudar a las empresas a captar y retener clientes, ejecutando acciones de comunicación y marketing de una forma más ágil y eficiente. Esta tecnología saca el máximo provecho a la comunicación digital y simplifica complejos procesos de esta.

FluxForce ayuda al crecimiento de las empresas aprovechando al máximo sus canales digitales, a través de los cuales pueden programar acciones aisladas como el envío de un email o campañas complejas con gran cantidad de eventos a ejecutar en función de los intereses y las decisiones de los clientes. Con la automatización, la plataforma permite optimizar el tiempo y organizar mejor la relación entre los equipos de marketing y ventas.

¿Qué funciones ofrece? Entre las acciones que permite FluxForce está la creación de una base de contactos ilimitada en cualquiera de sus planes. Se pueden segmentar los contactos por aquellos criterios que sean de interés para cada empresa (edad, ubicación, rol, si visitó una página de un sitio web, etc.) y a partir de ello se pueden ejecutar acciones de marketing para unos u otros. Filtrar, caracterizar, segmentar y definir grupos de contactos nunca ha sido tan sencillo.

FluxForce permite a las empresas usar sus dominios propios a la hora de publicar landing pages y enviar emails. Cuenta con la posibilidad de crear y enviar formularios así como enviar mensajes a través de WhatsApp y SMS. La plataforma, además, utiliza la inteligencia artificial (IA) a la hora de personalizar cualquiera de las plantillas prediseñadas de emails y landing pages con que cuenta. De esta manera, usando la tecnología y unos pocos clics las empresas contarán con una visualidad muy profesional.

La creación y ejecución de campañas automatizadas de marketing digital multicanal es, sin duda, una de las más abarcadoras de las funcionalidades de FluxForce, pues es la que agrupa todas las potencialidades de la plataforma para hacerle la vida más fácil a las empresas. Por ejemplo, un centro de belleza podría ejecutar una campaña con sus ofertas de navidad y pautar los diferentes eventos que se desencadenarán automáticamente a partir de las acciones y decisiones que vaya tomando el cliente que la reciba. Podría comenzar enviando un email con una oferta especial y en función de si el receptor lo lee o no, se desarrollan automáticamente otras acciones. Si abre el email podría tener programado que se le envíe un mensaje de WhatsApp con un cupón de descuento, y si no abre el email podría enviarle un segundo correo dos días después como recordatorio de la oferta especial o un SMS con dicha información resumida. Además, podría enviar un mensaje personalizado de WhatsApp en función de si le dio clic a un botón u otro del email que le ha enviado o si ha visitado el sitio web del negocio. Este sería un ejemplo muy sencillo, pero las posibilidades son infinitas, el límite lo pone la creatividad de cada empresa.

La plataforma ofrece una experiencia de usuario con un diseño amigable, navegación intuitiva y de fácil utilización. De esta manera, no es necesario ser un experto en tecnología ni tener un enorme equipo de profesionales para poder utilizarla. Contar con una herramienta como esta representa una enorme ventaja frente a la competencia. Una de las claves del éxito de los negocios hoy día está en las relaciones que se logran establecer con los clientes, para las cuales la segmentación y personalización son esenciales: FluxForce facilita ambas cosas. No hay que olvidar que para un negocio resulta más rentable dedicar sus esfuerzos de comunicación a fidelizar a un cliente que a intentar encontrar uno nuevo.

¿Cómo registrarse? FluxForce ofrece diferentes planes diseñados para que las empresas puedan elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. La plataforma brinda un plan FREE, sin límite de tiempo, que permite disfrutar muchas de sus funcionalidades, así como aprender a usarlas y testearlas antes de decidir qué plan de pago contratar. Los planes Starter, Growth y Enterprise amplían el número de servicios y ventajas a los que puede acceder cada empresa según sus objetivos. La compañía ofrece sus servicios de forma online para todo el mundo, generando especial interés en España y América Latina. Para agendar una demo personalizada solo se debe escribir un email a sales@fluxforce.com para coordinar todo al respecto.

Aquellos que estén pensando dar un paso adelante en el desarrollo del negocio, FluxForce será un aliado estratégico.