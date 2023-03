Peluches Cel ofrece peluches con diseños originales, de gran calidad y máxima seguridad Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:46 h (CET) Hay un juguete que nunca pasará de moda y son los peluches. Su suavidad y compañía se combinan con su adaptabilidad a distintos tamaños y personajes.

Sin embargo, hay una clara diferencia de calidad en las diferentes marcas y empresas que los fabrican. Existen los modelos que se destiñen, se rompen fácilmente o se desprenden partes como los ojos y generan un riesgo para los niños. No obstante, hay marcas, como Peluches Cel, que se preocupan por fabricar peluches de calidad.

Una amplia experiencia fabricando peluches Peluches Cel es una fábrica de juguetes que cuenta con más de 55 años de experiencia. Desde 1967, se dedica a la creación y desarrollo de peluches de manera artesanal. En tanto, año a año, renuevan su muestrario con diseños originales, de gran calidad y seguridad. Además, no solo elabora productos para niños, sino también para merchandising.

En este sentido, la empresa ha sido la encargada de la elaboración de peluches de las mascotas de eventos deportivos y exposiciones, como de los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, de la Expo – Sevilla 1992, del Campeonato del Mundo de Sierra Nevada 1995, de la Expo – Lisboa 1998, de los equipos de fútbol Valencia, Celta y Villareal, entre otros. También, Peluches Cel realizó productos promocionales para parques y museos, como para el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Terra Mítica, el Parque Temático de Madrid o el Warner Bros Park.

Seguridad, calidad y aporte al medioambiente Con una larga y completa experiencia, Peluches Cel se ha posicionado como una de las empresas referentes del sector gracias a que sus productos cuentan con la máxima calidad y seguridad. Cada peluche pasa por un proceso de testeo para asegurarse de que no haya fallos y que los padres o quienes reciban uno de regalo no se lleven ninguna sorpresa.

Por otro lado, la empresa está comprometida por disminuir el impacto sobre el medioambiente. En esta misma línea, todos los artículos están rellenos de floca, elaborada con fibras recicladas de botellas de plásticos retiradas de los mares y océanos. De esta manera, los peluches continúan con su suavidad y ternura que los caracteriza y se realiza un gran aporte al ecosistema marino, ya que un kilo de relleno equivale a 50 botellas de plástico retiradas del agua.

Para que los productos de Peluches Cel lleguen a toda España, la empresa lanzó su sitio web, donde los clientes pueden comprar las 24 horas de día, los 365 días del año y esperar que el artículo llegue a la puerta de su casa. Cabe destacar que los plazos de entrega son entre 24 y 72 horas y el envío en las compras mayores a 30 euros es totalmente gratuito.

