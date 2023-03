Estas son las habilidades digitales que se evalúan en la prueba acTIC Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:51 h (CET) El sector de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) se ha afianzado como una de las "profesiones del futuro" que más salidas labores tiene en el mercado presente. Debido a ello, cada vez son más las personas interesadas en obtener los conocimientos necesarios para destacar en el área.

En Cataluña, la acTIC conocida como "Acreditación de Competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación" se encarga de avalar las habilidades digitales de los profesionales en estos ámbitos, a través de una prueba telemática.

No obstante, para aprobar este examen, es necesario demostrar una serie de aptitudes y habilidades en el ámbito de la informática que deben estudiarse antes de presentar la evaluación. acTIC Online, una academia en línea que ofrece formación para pruebas acTIC, proporciona más información sobre cuáles son las habilidades digitales que se evalúan en la prueba acTIC

Habilidades digitales necesarias para aprobar la prueba acTIC La acTIC evalúa las competencias digitales de una persona y no las habilidades en el uso de herramientas concretas (sea hardware o software), debido a que la acreditación entiende las primeras como capacidades genéricas, a partir de las cuales las personas pueden aprender constantemente y adaptarse de manera dinámica a un entorno cambiante. Debido a esto, sus rangos de evaluación son muy específicos.

El equipo de profesionales de acTIC Online destaca que, entre los parámetros, se evalúan las capacidades del candidato para el uso de herramientas informáticas como procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, correos electrónicos, etc.

La gestión de la información es otro de los aspectos que se valora en la prueba. En ella, se pretende comprobar que el candidato sabe como buscar, seleccionar, organizar información de diversas fuentes en línea, así como utilizar sistemas de gestión documental. También se evalúa la capacidad del profesional para comunicarse de manera efectiva online, incluyendo el uso del correo electrónico, redes sociales, foros y chats.

Por otro lado, el candidato debe demostrar sus habilidades en seguridad informática para proteger su información y la de otros, así como el dominio de herramientas de seguridad informática para la prevención de virus y malwares que puedan vulnerar la seguridad de un sitio web. Asimismo, se tiene en consideración la capacidad del candidato para la resolución de problemas y toma de decisiones informáticas.

Finalmente, se evalúa el nivel de conocimientos generales del candidato en el campo de la informática, así como su capacidad para enfrentarse a los cambios y nuevos avances tecnológicos del sector.

acTIC Online pone a disposición cursos de preparación para la prueba acTIC acTIC Online se ha consolidado como una centro de formación referente en la preparación para la prueba acTIC porque cuenta con cursos especializados que contienen toda la información necesaria para pasar la prueba oficial con éxito.

A través de videotutoriales, temarios actualizados y cuestionarios que son muy similares al examen oficial, los profesionales de las TIC pueden mejorar sus competencias en el sector para aprobar la acTIC en cualquiera de sus niveles, sea básico, medio o avanzado.

Quienes deseen adquirir más información sobre el programa pueden acceder a la página web de la academia.

