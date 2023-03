Grindworks performance center, funcionamiento del bespoke de los palos de golf Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:33 h (CET) Las nuevas tecnologías no pasan desapercibidas en el mundo del deporte y menos en el mundo del golf. Esto se evidencia en la fabricación de varillas usando carbonos de alto coeficiente de resistencia, cabezas de driver con combinación de carbono y titanio, hierros forjados con acero y carbono moldeable, etc. En ese sentido, ATM Golf Store lo pone todo a disposición del jugador para que pueda alcanzar más fácilmente todas sus metas.

Ejemplo de oferta de distintas varillas para una cabeza de driver Este avance está en estos momentos desarrollando toda su fuerza en los analizadores de swing, ya sea con tecnología de radar o con cámaras de alta velocidad, indoor o outdoor. El hecho es que todos esos aparatos están facilitando las cosas para conseguir que cada jugador tenga su juego de palos hecho a medida.

En la sala de fitting de golf de Madrid de ATM Golf Store disponen de todas estas herramientas con el objetivo de conseguir que a cada jugador, sea de la edad que sea o tenga la habilidad que tenga, se le fabrique un juego de palos exclusivos para él. El peso total de cada palo, la flexibilidad de la varilla, la elección del grip, la longitud, el loft, el lie dinámico, etc., cada detalle se hará exclusivo para cada jugador.

El BESPOKE en el golf Las personas no deben ofuscarse solo en cómo conseguir más distancia cuando se hace un fitting de golf porque la distancia es consecuencia de muchos factores. En ese sentido, la correcta elección de varilla, cabeza y peso es solo uno de ellos, la técnica, la edad y la condición física son los otros factores que también determinan la distancia.

Ejemplo de cómo el peso total del palo mejora las prestaciones En este centro fitting de Madrid, trayendo su actual hierro 7 y driver, buscarán como conseguir optimizar los siguientes factores: altura, spin y velocidad de bola y la precisión en el impacto. Consiguiendo esto se conseguirán más calles en regulación, más greens en regulación y, por consiguiente, menos golpes y más felicidad. Por consiguiente, a la hora del montaje personalizado del juego de palos, se ajustará cada palo según las habilidades y necesidades de cada jugador.

Ajuste de flexión de varilla por CPM Para hacer un fitting personalizado, hay que visitar la página y coger cita.

