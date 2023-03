Torneo desdibujado en La Rioja: la competición arranca con ausencias muy notables Pádel Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 8 de marzo de 2023, 12:23 h (CET)

No se recordará este Open de la Rioja por ser el que tenga disponibles a todos los cabezas de cartel, ya que hay un buen número de destacadas ausencias por uno u otro motivo, aunque quizá sí por ser uno de los torneos más abiertos y que más opciones dé a otras parejas menos habituales, por lo que cualquier conjetura es mero azar.



Porque habrá bajas, numerosas, e importantes, nombres que por sí solos huelen a título o a espectáculo en la pista. No estarán los números 1, Ale Galán y Juan Lebrón, por una pequeña lesión del madrileño, lo que prolongará la sequía de una pareja acostumbrada a ganar a, al menos, tres torneos; tampoco aparecerán por La Rioja 'Coki' Nieto y Pablo Lima, Miguel Yanguas y Álex Arroyo (debido a una rotura en el abdomen de Arroyo), Sergio Alba y Denis Perino, Ramiro Moyano y 'Xisco' Gil, José Jiménez y Jaime Fermosell, así como Mario Del Castillo y Miguel Benítez.

Quienes sí estarán y cuentan, a priori, con más posibilidades de llegar hasta el final y pelear por el título serán, lógicamente, quienes parten como principales cabezas de serie. Por un lado, Fernando Belasteguín y 'Sanyo' Gutiérrez que actúan como números 1, y por el otro, los nº2, Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes ya saben lo que es levantar metal.

Entre medias, parejas como la de Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno que vienen de ganar en la prueba Premier Padel de Catar, Juan Tello y Paquito Navarro si experimentan una notable mejoría y este último encuentra solución a sus problemas de adaptación al drive, 'Momo' González y Álex Ruiz y, ya en un escalón inferior, otras duplas como las de Javi Garrido y Fede Chingotto, Maxi Sánchez y Lucas Campagnolo o Gonzalo Rubio y Javi Ruiz.

Por lo pronto, la bola y ha echado a rodar y ya se han producido los primeros enfrentamientos en el cuadro final. Debido a la citada ausencia de Moyano y 'Xisco' por estar el primero de ellos con 40 de fiebre, sus rivales, Lucas Bergamini y Víctor Ruiz han pasado de manera directa a octavos, mientras que Edu Alonso y Juanlu Esbri se han impuesto a Jaime Muñoz e Ignacio Vilariño en un partido peleado a tres sets (6-1, 4-6 y 6-2).

Además, Jon Sanz y Javi Leal lograban dejar fuera a José Rico y Salva Oria con un acumulado de 6-1 y 6-3, dejando para el día de hoy el grueso de partidos.

La suerte está echada y veremos cómo se va desarrollando el torneo. NORMAS DE USO

