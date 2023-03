De viaje con Ángel Luis Moraga Arenas El pasado fin de semana presentó su nuevo libro “Los viajes del tío Samuel”, llevó las nuevas páginas de la Editorial Cuadranta al Palacio almagreño Jédler Nieves Fernández miércoles, 8 de marzo de 2023, 10:50 h (CET) Es viajero, escritor y viajero, como los poetas románticos europeos. El joven Ángel Luis Moraga Arenas, escritor almagreño, novelista ya de su sexto libro, además es coordinador de la sección de Literatura del Ateneo de Almagro. Desde muy joven salió de nuestro país a conocer mundo y se quedó en África atrapado con sus colores y sus nombres arenosos y su sol de poniente. Luego siguió viajando, por aquello de contrastar el mundo, y sus mundos, y seguir formándose, y viajó a Utah y continuó perfilándose como un gran viajero, capaz de indagar en la historia universal, no sólo española, con personajes de ficción mezclándolos con personajes reales, todos la mar de interesantes.

El pasado fin de semana presentó su nuevo libro “Los viajes del tío Samuel”, llevó las nuevas páginas de la Editorial Cuadranta al Palacio almagreño Jédler, antes Fúcares, precisamente en obras, pero eso no le importunó. Para ello se rodeó de muchos detalles que lo convirtieron, además de un creador muy cuidadoso, en un ya maduro escritor por las obras narrativas aportadas a sus lectores.

Fotos colgadas de sus amenos y nostálgicos viajes, la mochila donde guardamos todo lo bueno y todo lo malo, lo cierto y lo incierto, su antigua máquina de escribir donde empezó a aporrear las teclas con ganas en su infancia y que le acompañaría hasta su juventud. Todo eso, en los prolegómenos, después del acto, un poco de champán o vino para dar la bienvenida a un nuevo libro que se presenta con todo lujo de detalles.

La música de dos canciones apenas conocidas de Joan Manuel Serrat también se dejarían escuchar,cantadas tanto por su tío Pepe Vélez, quien cantó maravillosamente y por la aportación juvenil y tierna de su propia hermana Eva con la guitarra. Contó además con el apoyo de su hermano Mario y con una multitud de parientes, padres, tíos, tías, primos, amigos, etc. No se vio solo e hizo su disertación con aplomo, con valentía, con gusto para todos los que tuvimos la fortuna de escucharlo.

Ángel Luis nos mostró un video con los personajes que aparecen en la obra, una obra que no quiere ser tachada de histórica, aunque hable de historia, que no desea ser tachada de obra de viajes, aunque de viajes hable, y es que el tío Samuel, nacido en 1900, era mucho tío Samuel y tiene mucho de esos personajes bohemios que necesitan tener movilidad a la par de la vida. Fue contemporáneo y se codeó con Marilyn Monroe, Franco, Maruja Torres, personajes reales junto a él que todo lo vio y lo sintió viajando. Es un gran personaje del pasado siglo XX, del caprichoso y malvado siglo XX, con sus pandemias, guerras, crisis, todo repetido en el siglo XXI. El tío Samuel nos lleva así por la historia y por distintos países de la mano de Ángel Luis Moraga. NORMAS DE USO

Noticias relacionadas Balvanera Novela histórica de Francisco Narla, ambientada en el Yucatán colonial De viaje con Ángel Luis Moraga Arenas El pasado fin de semana presentó su nuevo libro "Los viajes del tío Samuel", llevó las nuevas páginas de la Editorial Cuadranta al Palacio almagreño Jédler ​Historia de un amor, de Joseph Roth Reseña literaria Recordando al escritor Alberto Luis Ponzo (1916 – 2017) El poeta y escritor bonaerense falleció poco antes de cumplir 101 años, el 2 de mayo de 2017 Nuevo libro de Joey Florez ofrece una guía y una breve introducción a la psicología Creó el libro para recién llegados, estudiantes o cualquier persona interesada en aprender más sobre la ciencia