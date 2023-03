​¿Qué pasa con Ferrovial?

Sí ¿qué pasa? Creo que eso nos lo preguntamos muchos españoles. Si no estoy totalmente equivocado y errado, España pertenece a la Unión Europea desde que entró en vigor el tratado de adhesión firmado el 12-6-1985, y puesto en valor el 1-1-1986. En la UE está permitido el libre mercado de personas, mercancías y bienes. No es un dislate decir que alguien puede cambiar su domicilio de Córdoba a París, Frankfurt, o a donde, le apetezca, o que la empresa en la que trabaja mude su sede social a cualquiera de los países de la UE, esto es posible, permitido y legal, según el artículo 54 de Funcionamiento de esta, en relación a la libertad de establecimiento que equipara con las personas físicas nacionales de un Estado miembro a las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión. ¿Qué ha decidido el Consejo de Administración de Ferrovial, no D. Rafael del Pino? Simplemente que el domicilio social esta empresa se traslade a un país miembro de la UE. Parece ser que el deseo de los socios mayoritarios de dicha compañía es que sus acciones coticen en Estados Unidos, cosa que, al parecer no podía ocurrir, si la sede de su administración principal se encontraba en España. No soy experto en Derecho Mercantil, pero entiendo que, al tomar esa decisión, habrán sido, no cabe duda, lo más meticulosos posible y cuidadosos del patrimonio de sus accionistas, y además, habrán sopesado los pros y los contras de esta. Bueno, pues menuda han armado esta caterva de inútiles y, como dicen los estadounidenses, buenos para nada, que rigen nuestros destinos. Han sacado la lengua a pasear y han emitido “lindezas” de todo tipo. El plagia –tesis y príncipe de la mentira, así como rey del engaño, que preside nuestro Gobierno ha llegado a atacar personalmente a Rafael del Pino. ¡Este Pedro no tiene remedio! Parece que es inteligente pero falla en lo más elemental, ¿no entiende que Rafael del Pino no puede, por su cuenta y riesgo, tomar una decisión a humo de pajas? Si hubiese sido así, poco hubiera tardado el Concejo de Administración de la empresa en relevarlo de su cargo y enviarlo al “cementerio de los elefantes. Además cómo el Presidente del Gobierno de España cae tan bajo como para atacar a una persona. Eso es rebajarse a la altura del betún Ha habido “mala uva, blanca” para todos los gustos y disgustos, por los que se han llevado, intentando enmerdar a la compañía y a su presidente con los mayores dislates y sandeces que puedan salir de una boca. La innominable Calviño ha llegado a decir: “Ferrovial es una Empresa que debe todo a España”- ¡Vamos a ver socio-listos. Esta compañía nace crece y se desarrolla en España, pero se expande por el mundo entero por su bien hacer y el resultado de sus obras, algunas faraónicas. El 90% de su facturación se realiza en países fuera de España, ¿Os enteráis socialistas? El dinero, busca al dinero y la misión de cualquier empresa es lograr un lugar en el que se encuentra bien, sin sobresaltos jurídicos -fiscales, y sus accionistas no corran el riesgo de perder el dinero que en ella han invertido. España es posiblemente el país más inseguro fiscal y jurídicamente de la UE. Preguntémonos por qué Pedro y los suyos se han puesto así, cuando han marchado de España una treintena, o más, de compañías españolas, y han estado más callados que un cadáver. Qui nolit videre, non videat = El que no quiera ver, que no vea. No les ha podido venir este asunto más oportunamente a estos débiles mentales para poder así echar una cortina de humo que tape el flagrante caso de corrupción de Las Canarias, el de Valencia, el de Asturias, el de Cantabria el de los EREs andaluces... ¡pare Vd. de contar que se va a quedar sin papel!