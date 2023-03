¿Por qué es necesario un abogado para comprar un piso en Barcelona? Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Durante la compra de una vivienda es común que surja algún tipo de inconveniente por la falta de conocimiento y experiencia inmobiliaria de cualquiera de los involucrados (vendedor y comprador). Además, las personas antes de comprar una propiedad suelen tener dudas, nervios o preocupaciones durante todo el proceso, ya que se trata de una inversión de dinero bastante significativa. Vaello Legal es un despacho de abogados que ofrece a los propietarios servicios profesionales de asesoramiento y acompañamiento para comprar piso en Barcelona. Estos servicios tienen por objetivo alcanzar la mayor rentabilidad y seguridad de compra posible.

¿Es necesario un abogado para comprar un piso en Barcelona? Comprar un piso en Barcelona no es igual que la compra de cualquier producto en línea o en un supermercado tanto por la suma alta de dinero a invertir como por los aspectos legales que cubren una propiedad. Un abogado especializado en el ámbito inmobiliario tiene la capacidad de analizar y evaluar estos aspectos legales como los contratos de compraventa y préstamo hipotecario. Al mismo tiempo, este tipo de profesionales dispone del conocimiento necesario para verificar las cargas tributarias y cualquier otro elemento de carácter jurídico que pueda generar problemas o gastos extras en el futuro. Los abogados inmobiliarios también tienen experiencia en el cálculo de gastos e impuestos, así como en los diferentes costes que pueden representar las notarías, registros, gestorías, comisiones de apertura, entre otros. Óscar Vaello, abogado especialista en derecho inmobiliario de Vaello Legal, ayuda a sus clientes con cada una de las situaciones jurídicas que pueden presentarse durante la compra de un piso en Barcelona.

Abogados expertos en derecho inmobiliario de Vaello Legal Vaello Legal explica que sus abogados inmobiliarios están en la capacidad de investigar a las constructoras o promotoras de la propiedad a comprar. Esto lo hacen con el objetivo de comprobar que todo se encuentre en orden y si la vivienda cumple con todo lo previsto en el contrato. Un abogado inmobiliario de esta empresa también resulta muy útil en el momento de crear y firmar el contrato para la compraventa de un piso en Barcelona. La razón es muy sencilla, estos profesionales poseen el conocimiento requerido para analizar cada una de las cláusulas, comprobar si todo está en orden y en caso de que no sea así, presentar las distintas soluciones que pueden ser aplicadas. También es importante mencionar que tras comprar piso en Barcelona, los servicios de Vaello Legal aún resultan de gran utilidad para el propietario como por ejemplo para la realización de reclamaciones extrajudiciales. Estas reclamaciones se hacen cuando se detecta después de la compra del inmueble algún desperfecto o daño realizado en la propiedad o el terreno que afecta la habitabilidad y valor del mismo.

Con el asesoramiento de un abogado de Vaello Legal se evita el estrés durante la compra de un piso en Barcelona. Del mismo modo, los futuros propietarios se sienten más seguros durante la transacción y ahorran mucho dinero en el proceso.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La realidad supera la ficción en las novelas negras de José Antonio Kapelo ¿Buscando recambios? Ecorecambios ofrece ayuda Encontrar una agencia de marketing digital para farmacias y laboratorios con Only Pharma Prepararse con test y exámenes para obtener una plaza de funcionario Expansión en Colombia y Europa de Solifes