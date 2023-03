En cuanto a prevención del sedentarismo y las enfermedades, uno de los centros de entrenamiento más calificados de Madrid es Salud & Fitness Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 23:54 h (CET) Muchos creen que es tarde para comenzar a hacer deporte, puesto que significa modificar el estilo de vida. No obstante, es mejor iniciar hábitos saludables como el ejercicio, porque previenen el sedentarismo y enfermedades.

De hecho, está comprobado científicamente que las personas sedentarias son más propensas a sufrir enfermedades vasculares. Por esta razón, existen centros de acondicionamiento físico y entrenamiento como Salud & Fitness para empezar una actividad física regular acompañados de expertos cualificados.

Consecuencias del sedentarismo Una causa de muchas enfermedades crónicas puede ser llevar un estilo de vida inactivo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no hacer ejercicio regular aumenta el riesgo de obesidad y provoca enfermedades del corazón, presión arterial alta, colesterol alto, síndrome metabólico, diabetes, osteoporosis y caídas. Además, que perjudica la salud mental aumentando las tendencias de depresivas y de ansiedad. Según los estudios de la OMS, las personas con niveles bajos de actividad física tienen entre 20 % y 30 % de probabilidad de muerte prematura.

¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Según especialistas en fisioterapia y acondicionamiento físico, las personas sedentarias deben empezar a su ritmo lentamente porque realizar ejercicio de forma no gradual, puede causar lesiones o hernias. Por tanto, es preferible avanzar poco a poco y, sobre todo, con acompañamiento de expertos. Esto es fundamental, ya que los entrenadores personales son los encargados de ajustar las rutinas según la necesidad de la persona y su capacidad.

Los beneficios de los centros de entrenamiento de Salud & Fitness en Getafe Salud & Fitness cuenta con un equipo cualificado que ofrece atención personalizada durante todo el proceso. Esta compañía ofrece diversos servicios dirigidos hacia las necesidades especiales más populares entre sus alumnos.

Por ejemplo, los individuos cercanos a los 40 podrán iniciar una vida más activa gracias a la metodología de Salud & Fitness. Sumado a esto, la revista "Frontiers in Physiology" publicó un estudio donde demuestra que el cuerpo humano es capaz de desarrollar masa muscular a cualquier edad, aunque nunca se haya practicado deporte.

Por otro lado, este centro brinda otras formaciones específicas como pérdida de peso, entrenamiento con lesiones, embarazo, posparto y nutrición; considerando que este último es un elemento básico durante todas las rutinas de ejercicio.

El objetivo principal de los entrenadores de Salud & Fitness es ayudar a sus usuarios a mejorar el rendimiento de sus entrenamientos. Por tanto, han elaborado distintos planes para que las personas interesadas elijan la modalidad y la tarifa que más se les acomode. Asimismo, ofrecen su primera sesión de entrenamiento totalmente gratuita.

