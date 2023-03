Los riesgos y consecuencias de no proteger la ciberseguridad de las empresas, por NOÁTICA Programadores Informáticos Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 23:28 h (CET) Según un estudio realizado recientemente, 6 de cada 10 empresas no invierte en la ciberseguridad de sus equipos informáticos, corriendo un gran riesgo de robo o pérdida de información de sus compañías.

Actualmente, la seguridad informática se ha convertido en un tema crítico para empresas de todos los tamaños y sectores. La creciente dependencia de la tecnología y los sistemas informáticos ha creado nuevas oportunidades para ciberataques, lo que ha llevado a un aumento en la cantidad de amenazas informáticas y vulnerabilidades de seguridad.

Para proteger los activos de la empresa, la información y la privacidad de los clientes, es vital contar con sistemas de seguridad informática confiables y eficientes. En este sentido, NOÁTICA dispone de servicios de ciberseguridad de alta calidad, para ofrecer una protección integral a las empresas.

¿Cuáles son las consecuencias legales, económicas y reputacionales de una mala gestión de la ciberseguridad en empresas? La falta de seguridad informática en las empresas puede tener graves consecuencias económicas, legales y reputacionales.

En cuanto a los daños económicos, un ataque informático puede provocar la pérdida de datos críticos para la empresa, lo que puede traducirse en la paralización de los procesos de negocio y la disminución de la productividad. Por otro lado, la falta de seguridad informática también puede tener consecuencias legales. Si se produce una brecha de seguridad y se comprometen datos personales de clientes o empleados, la empresa puede enfrentar demandas por parte de las personas afectadas. Por último, la reputación de la empresa también puede verse gravemente afectada por una falta de seguridad informática.

Ciberseguridad integral para empresas, con NOÁTICA En NOÁTICA, cuentan con una completa carta de servicios de ciberseguridad para proteger los sistemas informáticos de las amenazas. Como expertos en el análisis e implantación de medidas de seguridad, garantizan la protección de la información y los datos de las empresas y sus usuarios.

La ciberseguridad es un aspecto crítico a considerar en la protección de los sistemas informáticos. El procesamiento y control de datos debe ser cuidadosamente monitoreado para evitar la manipulación y el acceso de personas no autorizadas. Es por eso, que NOÁTICA se enfoca en ofrecer protección integral a las empresas, para prevenir amenazas externas como ataques informáticos, robos de información, accesos no autorizados, entre otros, así como amenazas internas, que pueden ser errores humanos, exposición pública de credenciales, fallos en el software o hardware o incluso robo de información por parte de trabajadores.

NOÁTICA cuenta con programadores informáticos calificados y experimentados, quienes trabajan en el desarrollo y programación a medida, cubriendo una amplia variedad de lenguajes de programación y entornos de desarrollo para ofrecer soluciones personalizadas y eficaces en ciberseguridad para empresas.

¿Qué servicios ofrece NOÁTICA en ciberseguridad empresarial? NOÁTICA dispone de diversos servicios de ciberseguridad para compañías en España. Uno de ellos, es la auditoría pentesting, que consiste en realizar un test de intrusión para descubrir fallos, vulnerabilidades de seguridad y phishing, además de otros problemas de seguridad en los sistemas informáticos de las organizaciones.

Con la tendencia actual de trabajar con servicios en la nube, NOÁTICA ofrece también la seguridad en aquellos sistemas y software basados en arquitectura cloud computing, ya que la nube se ha convertido en una herramienta fundamental para muchas empresas, pero también puede ser un blanco fácil para los hackers. Por ello, se ofrece la implementación de medidas de seguridad específicas para la nube, como la encriptación de datos y la gestión de identidades y accesos.

NOÁTICA y la normativa ISO 27001 para la ciberseguridad de las empresas. En el contexto de la ciberseguridad, la normativa ISO 27001 es una herramienta fundamental para minimizar los riesgos asociados a las amenazas cibernéticas. Es por eso que NOÁTICA Programadores Informáticos, ha adoptado este estándar para asegurar la protección de la información sensible de sus clientes.

Al implementar la normativa, NOÁTICA Programadores Informáticos garantiza la seguridad de la información que manejan, así como el cumplimiento de los requisitos de sus clientes, en cuanto a la gestión de la ciberseguridad. El cumplimiento exhaustivo de la ISO 27001 significa, que NOÁTICA pone en marcha todas las medidas de seguridad físicas y lógicas para proteger la infraestructura de sus clientes, y ha establecido políticas y procedimientos para la gestión de incidentes de seguridad y la continuidad del negocio en caso de un ciberataque.

Además de todo esto, la empresa ofrece recomendaciones y consejos para prevenir el espionaje industrial y el robo de información, protegiendo los secretos empresariales y la información confidencial de la empresa.

