Retirada de hernia discal con el procedimiento que ofrece el Instituto Francés de Columna Biziondo Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 23:04 h (CET) La columna vertebral es una zona delicada, la cual puede desarrollar varias dolencias que provocan graves molestias y dolores crónicos. Una de estas es la hernia discal, una condición que afecta a los discos intervertebrales y provoca un dolor agudo en la espalda, junto con algunos otros síntomas.

Uno de los tratamientos más efectivos para aliviar esta patología, especialmente cuando afecta a la zona lumbar, es la retirada de hernia discal. Este procedimiento representa una opción mínimamente invasiva con el cuerpo, pero, a su vez, requiere una valoración previa hecha por especialistas, como los que conforman el equipo de Instituto Francés de Columna Biziondo.

Un tratamiento eficaz y preciso para aliviar las molestias de las hernias discales La retirada de hernia discal, conocida también como nucleotomía percutánea de columna, es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, que se realiza por vía posteolateral con el fin de retirar la parte afectada del respectivo disco herniado. Su aplicación se recomienda principalmente en casos de hernias en la zona lumbar, especialmente cuando los tratamientos conservadores y no quirúrgicos han dado poco o ningún resultado o bien cuando el paciente presenta una afectación neurológica constante y evolutiva. Además, antes de llevarla a cabo, se debe garantizar que no haya inestabilidad, ya que, de lo contrario, esto puede tener repercusiones negativas en el tratamiento.

Su ejecución, por otra parte, se lleva a cabo en un quirófano bajo sedación y anestesia local, para lo cual es necesario hacer un estudio preparatorio con el anestesista en días previos. El procedimiento suele durar entre 30 y 50 minutos, durante los cuales, se realiza la extracción de los fragmentos del disco que provocan la dolencia. Para ello, se utiliza un fluoroscopio, que permite localizar con precisión la zona a intervenir y, así, evitar cualquier error o intervención en zonas que no se ven afectadas por la hernia.

La importancia de tratar las hernias discales con profesionales cualificados Además de ser una cirugía efectiva y poco invasiva, la retirada de una hernia discal no requiere ingreso hospitalario, lo que la convierte en un procedimiento bastante benéfico para tratar esta dolencia. Sin embargo, no siempre es una opción de tratamiento viable y se deben observar ciertas condiciones antes de llevarla a cabo. Es por ello que, previo a su ejecución, se debe realizar una valoración médica adecuada, a fin de determinar si el caso correspondiente se puede tratar con esta técnica.

Así lo recalcan los especialistas de Instituto Francés de Columna Biziondo, un centro médico dedicado a los cuidados de la columna vertebral. Su equipo de profesionales maneja un amplio conocimiento de todos los conceptos asociados a las hernias discales, por lo que pueden valorar cada caso de forma precisa y determinar el tratamiento adecuado. Además, cuentan con todo el equipo técnico y los conocimientos necesarios para llevar a cabo la retirada de hernia discal, así como para realizar su posterior seguimiento y monitoreo, a fin de garantizar el éxito de la cirugía y la recuperación del paciente.

