Mezclar mobiliario urbano con artesanía tradicional, con MobuArteX Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 22:10 h (CET) MobuArteX es una empresa de mobiliario urbano dedicada a la elaboración de piezas personalizadas para embellecer el paisaje de los centros poblados.

Según sus representantes, su misión es convertir cada rincón de las comunidades en bonitos parajes llenos de arte y color, gracias a sus productos únicos.

Cada una de las piezas cuenta con un proceso de elaboración en el que participan artesanos experimentados con la exclusiva técnica wave ceramics. Con esta metodología pueden adaptar la cerámica a cualquier superficie, ya sea curva, plana o irregular. Uno sus proyectos más relevantes es mezclar el mobiliario urbano con la artesanía tradicional.

La artesanía tradicional de cada localidad mezclada con mobiliario urbano Una de las cosas que ha aprendido el personal de MobuArteX es que parte de los elementos fundamentales del mobiliario urbano es la identidad. Las piezas que lo forman no solo tienen un carácter funcional para proporcionar espacios cómodos a los usuarios. También deben servir para mostrar la cultura y los valores de cada pueblo.

Sobre este particular, los representantes de la firma dicen que han diseñado el proyecto de mezclar el mobiliario urbano con la artesanía tradicional. Explicaron que el proyecto surge de la necesidad de darle salida y proyectar las expresiones artísticas locales en cada sitio donde trabajan. De esta manera, mezclan arte, diseño, tradición y artesanía para producir piezas originales.

El mobiliario urbano artesanal de MobuArteX ha conquistado espacios en varios centros poblados en España. Según los directivos de la firma, sus piezas originales no tienen competidores, no solo por el diseño, sino por la forma en que se producen. Todo esto es resultado de un cuidadoso proceso de producción en el que se prioriza la calidad final.

Una tradición artesanal de muchos años El que el equipo de MobuArteX haya logrado sus actuales niveles de excelencia no es producto de la casualidad. La firma es consecuencia de la extensa trayectoria que ya traían los hermanos Amores en el mundo de la artesanía. Como tradición familiar, ya estaban acostumbrados a transformar el barro en piezas únicas, brillantes, con valor artístico y como expresión artesanal.

Para proyectar mejor sus inquietudes encontraron en los espacios públicos la oportunidad de dejar su sello y al mismo tiempo proyectar las expresiones locales. Es así como comenzaron a elaborar y decorar bancos, papeleras, jardineras, farolas, fuentes, esculturas, nombres de ciudades, carteles, revestimientos, murales y proyectos en 3D.

Han logrado combinar la creatividad con su exclusiva técnica de producción en la que elaboran la pieza, la enumeran, cuecen, esmaltan y vuelven a cocer. Por último, la colocan en el mismo sitio de donde la han sacado, en un proceso que es totalmente manual. Este procedimiento hace que cada proyecto terminado sea irrepetible, original y que refleje la idiosincrasia del lugar donde se levanta el mobiliario.

