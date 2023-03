La clínica Maisonnave Urban Human Clinic ofrece un servicio de fisioterapia deportiva en Alicante Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 20:20 h (CET) La clínica Maisonnave Urban Human Clinic (MUhC) tiene como principal finalidad la salud y el bienestar de sus pacientes. Con un enfoque en la atención integral y dirigida por especialistas en diferentes áreas de la salud, como fisioterapia, podología, traumatología, estética y psiquiatría, la clínica se esfuerza por brindar un servicio de calidad y tratamientos interdisciplinarios para obtener los mejores resultados en el tratamiento de cada paciente.

En particular, la Unidad de Fisioterapia de la clínica MUhC en Alicante ofrece tratamientos avanzados en el ámbito de la fisioterapia deportiva, tales como, radiofrecuencia, ondas de choque, neuromodulación percutánea ecoguiada, electromiografía de superficie entre otras. Además, sus profesionales insisten en una buena prevención de lesiones y de recidivas. Al contar en el equipo interdisciplinar con un podólogo, el estudio de la pisada para la valoración de las patologías de miembro inferior es una herramienta con la cual cuentan.

Recuperación efectiva en la Unidad de Fisioterapia La Clínica MUhC en Alicante, España ofrece a sus pacientes un enfoque completo y específico para satisfacer sus necesidades de salud y bienestar. La Unidad de Fisioterapia, dirigida por Irene Catalán García, se enfoca en la fisioterapia deportiva, la cual busca una recuperación óptima y rápida de la lesión, así como la evaluación del riesgo de nuevas lesiones, la mejora de la técnica del gesto deportivo y la calidad de vida del deportista.

Para conseguirlo, la Clínica MUhC Alicante dispone de un amplio repertorio de técnicas, incluyendo la terapia manual, neuromodulación ecoguiada, diatermia, ondas de choque y punción seca, entre otras. También se apoya y basa gran parte del tratamiento de los pacientes en ejercicios de potenciación recomendados según las fases de la rehabilitación, y siempre de manera individualizada. No existen dos deportistas que realicen el mismo gesto deportivo aunque practiquen la misma disciplina, por lo tanto, no van a existir dos lesiones exactamente iguales. De esta manera, basar el tratamiento en un programa de rehabilitación individualizado, es la principal característica del equipo de fisioterapia.

Un diagnóstico y atención temprana son esenciales para la aplicación efectiva de técnicas según la lesión. La Maisonnave Urban Human Clinic ofrece atención integral y especializada en Alicante, siendo una opción segura para el cuidado de la salud de sus pacientes.

La clínica se ocupa de garantizar el bienestar del paciente desde el primer momento Maisonnave Urban Human Clinic, la clínica de salud con sede en el centro de Alicante, está comprometida en proporcionar tratamientos especializados en diversas áreas como el Dolor Orofacial, Psiquiatría, Fisioterapia, Osteopatía, Podología, Traumatología, Medicina Estética y Maxilofacial, Terapia Ocupacional, Psicología, Bienestar y Belleza.

La clínica se esfuerza por ofrecer a los pacientes un acceso más fácil y coordinado a una variedad de especialidades médicas con el objetivo de ofrecer un enfoque específico, completo y efectivo para abordar sus necesidades. Con años de experiencia en el campo de la salud, Maisonnave Urban Human Clinic cuenta con especialistas altamente cualificados y de renombre que ofrecen una atención personalizada y cuidadosa en un ambiente cálido y humano. El trabajo coordinado de los especialistas de la clínica garantiza una atención global al paciente mediante la combinación de distintas disciplinas, lo que permite una mayor velocidad y tratamientos más eficaces.

